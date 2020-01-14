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Acun Ilıcalı'dan büyük itiraf: Rıdvan Dilmen...
6 saat önce
TV 8'de yayınlanan Eser Yenenler'in programı Eser Yenenler Show'un (EYS) bu haftaki konukları Acun Ilıcalı ve Demet Özdemir oldu.
TV 8'de yayınlanan Eser Yenenler'in programı Eser Yenenler Show'un (EYS) bu haftaki konukları Acun Ilıcalı ve Demet Özdemir oldu. Hayvan severliğiyle dikkatleri üzerine çeken Acun Ilıcalı, kedileriyle ilgili samimi itiraflarda bulundu.
Küçük yaşlarında, usta yorumcu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen'e hayran olduğunu belirten Acun Ilıcalı, "İlk kedimin adı Rıdvandı. Ben küçükken Rıdvan Hoca'nın büyük fanatiğiydim. Bizi o kadar mutlu etti ki kendisi. Onun maçlarını seyretmek korkunç bir mutluluktu. Kedim ise çok şahsiyetli, sağlam bir kediydi. Çok becerikliydi." dedi.
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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:00
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