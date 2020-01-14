Acun Ilıcalı'dan büyük itiraf: Rıdvan Dilmen... - Son Dakika
Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'dan büyük itiraf: Rıdvan Dilmen... - Son Dakika Spor

Acun Ilıcalı'dan büyük itiraf: Rıdvan Dilmen...

6 saat önce

TV 8'de yayınlanan Eser Yenenler'in programı Eser Yenenler Show'un (EYS) bu haftaki konukları Acun Ilıcalı ve Demet Özdemir oldu.

Acun Ilıcalı'dan büyük itiraf: Rıdvan Dilmen..., System.String[]

TV 8'de yayınlanan Eser Yenenler'in programı Eser Yenenler Show'un (EYS) bu haftaki konukları Acun Ilıcalı ve Demet Özdemir oldu. Hayvan severliğiyle dikkatleri üzerine çeken Acun Ilıcalı, kedileriyle ilgili samimi itiraflarda bulundu.


Küçük yaşlarında, usta yorumcu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen'e hayran olduğunu belirten Acun Ilıcalı, "İlk kedimin adı Rıdvandı. Ben küçükken Rıdvan Hoca'nın büyük fanatiğiydim. Bizi o kadar mutlu etti ki kendisi. Onun maçlarını seyretmek korkunç bir mutluluktu. Kedim ise çok şahsiyetli, sağlam bir kediydi. Çok becerikliydi." dedi.


Gustavo'dan nefis gol;

Eser Yenenler, Rıdvan Dilmen, Acun Ilıcalı, TV, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:00 
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Acun Ilıcalı'dan Rıdvan Dilmen itirafı: İlk kedimin adı Rıdvan'dı
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