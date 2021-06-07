Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, Kerimcan Durmaz'ın kanalda ödül almasının ardından kendisi hakkında ağır eleştirilerde bulunan Kırmızı Oda dizisi oyuncusu Erkan Petekkaya hakkında Survivor'da konuştu. Ilıcalı, yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun kendisine Twitter hesabından verdiği yanıtla ilgili konuştuğu sırada, Erkan Petekkaya meselesine de girdi.

"REYTİNG MALZEMESİ YAPTINIZ"

Zuhal Kalaycıoğlu, yarışmanın önceki programında kendisi hakkında "yakamızdan düşsünler" ifadesi kullanan Acun Ilıcalı'ya sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kalaycıoğlu, "Siz yarışmacınıza sahip çıkmadınız. Gücünüzü kullanıp, beni ve kızımı reyting malzemesi yaptınız. Sizin de kızınız var. Allah'ın adaletine havale ettim sizi" dedi.

ILICALI'DAN PROGRAMDA YANIT GELDİ

Acun Ilıcalı, Survivor'daki konseyde Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesinin kendisine Twitter'dan tepki göstermesi üzerine, "Twitter dediğin konu iki gün evvel bizde dizi yapan adam bana küfretti" diyerek, Erkan Petekkaya'ya da göndermede bulundu.

ILICALI'NIN SÖZLERİNİ YORUMLADILAR

Sosyal medyada Ilıcalı'nın sözleri çok konuşuldu. Çok sayıdaki sosyal medya kullanıcısı, Ilıcalı'nın sözlerinde önemli şifreler yattığını ve Erkan Petekkaya'ya "bizde dizi yapan adam" diyerek kendi kanalında dizi yaptığını hatırlattığını ifade etti.

TV8'de ödül almasına ateş püsküren Erkan Petekkaya'ya Kerimcan Durmaz'dan yanıt: Prim çalışmasını üzülerek izliyorum