Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil itirafı: Max Kruse gitmese zor getirirdik - Son Dakika

Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil itirafı: Max Kruse gitmese zor getirirdik

02.02.2021 09:27
Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil itirafı: Max Kruse gitmese zor getirirdik, System.String[]

Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil'i transfer etmesinde başrole sahip olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı sürecin tüm detaylarını anlattı. Ilıcalı, Max Kruse'nin Fenerbahçe'den ayrılmaması halinde Mesut'un transferinin gerçekleşmesinin zor olacağını söyledi.

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinde büyük payı olan Acun Ilıcalı, Uçankuş TV'de transferle ilgili konuştu ve yaşananları anlattı.

Ilıcalı, Max Kruse'nin Fenerbahçe'den gidişinin Mesut'un transferinin önünü açtığını söylerken, Alman oyuncunun ayrılmaması halinde Mesut'un transferinin zor olacağını ifade etti.

İşte Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamalar;

Başkan beni çok onore etti ama bu transferin olmasının birinci sebebi başkanımız Ali Koç'tur. Bir kulüpte kararları başkan alır, başkan istemese hepimiz toplansak Mesut Özil'i alamayız.

Başkanın hayata bakışı başka. Başkanlık konumu kolay değil, o konumda insan ister istemez yalnızlaşıyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş başkanlığı çok önemli konumlar. Rahmetli Özhan Canaydın bana zamanında anlatmıştı, "Acun başkan olunca öyle bir enerji alıyorsun ki anlatamam" demişti.

"ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

Ben elimden geleni yaptım Mesut Özil transferi için, evet. Başkanın sürekli benden bahsetmesi beni çok gururlandırdı, o da Ali Koç'un farkı aslında.

"KRUSE BİR ANDA GİTTİ"

Bazen şartlar oluşur. Bir olayda tüm şartlar tek tek oluşmaya başlar. Benim de başıma çok geldi. Benim TV8'i almam da bir şartların oluşmasıydı. Fenerbahçe'nin 10 numarası vardı, Max Kruse. Kruse, bir anda çekti, gitti. Taraftarlar ve kulüp açısından negatif bir durumdu.

"KRUSE GİTMESEYDİ MESUT'U ZOR GETİRİRDİK"

Kruse 10 alacağının 8'ini almış, 2'yi alamadığı için mahkemeye gitti falan, tatsız bir durum oldu. O da önemli bir oyuncuydu, gitti, dünya yıldızı geldi. O gitmeseydi, Mesut'u getirme şansımız çok zordu. Öyle olsa teknik kadro belki "Kruse ne olacak?" derdi.

Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil itirafı: Max Kruse gitmese zor getirirdik

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Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil itirafı: Max Kruse gitmese zor getirirdik - Son Dakika Spor


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