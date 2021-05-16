Acun Ilıcalı'dan şampiyonluk sonrası Sergen Yalçın paylaşımı: Omuzlara alınmayı fazlasıyla hak ettin

Süper Lig'de nefes kesen bir sezonun ardından Beşiktaş şampiyonluğa ulaştı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da yakın dostu Sergen Yalçın ve Emre Kocadağ'ı sosyal medyadan tebrik etti.

"ÇOK ZOR BİR SEZONDA ÖNEMLİ BİR BAŞARI ELDE ETTİNİZ"

Zor bir sezonda şampiyonluğa ulaşıldığını belirten Acun Ilıcalı paylaşımında, "Sezon boyu tüm zorluklara göğüs gererek omuzlara alınmayı fazlasıyla hak ettin. Başta yakın dostum Sergen Yalçın ve Emre Kocadağ olmak üzere bütün Beşiktaşlı futbolcuların ve camiasının şampiyonluğunu kutluyorum. Çok zor bir sezonda önemli bir başarı elde ettiniz, tebrikler" ifadelerini kullandı.