Acun Ilıcalı'dan şampiyonluk sonrası Sergen Yalçın paylaşımı: Omuzlara alınmayı fazlasıyla hak ettin
16.05.2021 19:52
Acun Ilıcalı yaptığı paylaşımla, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ı ve siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'ı tebrik etti. Ünlü televizyoncu, tecrübeli hocanın fotoğrafını, "Sezon boyu tüm zorluklara göğüs gererek omuzlara alınmayı fazlasıyla hak ettin. Başta yakın dostum Sergen Yalçın ve Emre Kocadağ olmak üzere bütün Beşiktaşlı futbolcuların ve camiasının şampiyonluğunu kutluyorum. Çok zor bir sezonda önemli bir başarı elde ettiniz, tebrikler" ifadeleriyle paylaştı.
Süper Lig'de nefes kesen bir sezonun ardından Beşiktaş şampiyonluğa ulaştı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da yakın dostu Sergen Yalçın ve Emre Kocadağ'ı sosyal medyadan tebrik etti.
"ÇOK ZOR BİR SEZONDA ÖNEMLİ BİR BAŞARI ELDE ETTİNİZ"
Zor bir sezonda şampiyonluğa ulaşıldığını belirten Acun Ilıcalı paylaşımında, "Sezon boyu tüm zorluklara göğüs gererek omuzlara alınmayı fazlasıyla hak ettin. Başta yakın dostum Sergen Yalçın ve Emre Kocadağ olmak üzere bütün Beşiktaşlı futbolcuların ve camiasının şampiyonluğunu kutluyorum. Çok zor bir sezonda önemli bir başarı elde ettiniz, tebrikler" ifadelerini kullandı.
Son Dakika Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin kuruluşu için yarın başvuru yapacak Falcao'dan taraftarın kafasını karıştıran paylaşım: Gelecek sezon bizi daha güçlü yapacak Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi Yasak aşk nedeniyle tartıştığı eşini 9 yerinden bıçaklayan şahıstan pes dedirten sözler: Pişman değilim Liverpool, Ozan Kabak'ı almaktan vazgeçti Gaziantep'te 6 mahalleye yayılan çekirge istilasına karşı mücadele başlatıldı Son dakika! Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmesinden dikkat çeken mesaj: İsrail'e caydırıcı bir ders verilmeli Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel güçlü rakipleri belli oldu!