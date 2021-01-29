Acun Ilıcalı'dan şaşırtan çıkış! Yeni hedefini ilk kez açıkladı - Son Dakika

Acun Ilıcalı'dan şaşırtan çıkış! Yeni hedefini ilk kez açıkladı

29.01.2021 11:46
Acun Ilıcalı'dan şaşırtan çıkış! Yeni hedefini ilk kez açıkladı, System.String[]

Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ın hisselerine ortak olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, İngiltere'den bir kulüp satın alabileceğini söyleyerek heyecan yarattı. İşte Ilıcalı'nın açıklamaları...

Fortuna Sittard'ın ortağı ve ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Story Box'ın Youtube kanalına önemli açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı, İngiltere'den bir kulüp satın alabileceğini söyledi ve Fortuna Sittard'ın şu anki form grafiğinden memnun olduğunu vurguladı.

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları;

Fenerbahçe ile çok yakın bir duruşum var şu anda ama ben Galatasaray stadında maç çıkışında, milli maç sonunda, Galatasaray taraftarlarıyla buluştum. Oradaki sevgi başkaydı. Tribünlerdekilerle sarmaş dolaşız. İnsanlar benim karşı tarafa negatif duygular içerisinde olmadığımın farkındadır. Takım ayırt etmem. Bunu da insanlara geçirebildim bence.

'LİDERLİĞE YÜKSELDİK'

Fortuna Sittard ile hedefimiz 12. olmaktı ve şu an 11. sıradayız. Yeni bir hedef bulmamız lazım. Çok iyi gidiyor takım. Sonuncuyduk ilk beş hafta tamam mı? Altıncı hafta sonuncuyuz. Hoca ile görüş ayrılığına düştük. Yollarımızı ayırdık. Yardımcı hoca ile konuşurken hocadan bir elektrik aldık. Bizim görüşlerimiz ile aynı görüşte olması, adama bir şans vermemiz gerektirdi. Şans verdik. Takım onu yeniyor, bunu yeniyor. 7 maç, 5 galibiyet. Hollanda lig lideriyiz. Acayip mutluluk verici.

'İNGİLTERE'DEN BİR TAKIM ALMA İHTİMALİM VAR'

Futbol takımlarında ülke ekonomisi çok yüksek bile olsa, nüfus diye bir çarpan var aslında. Hollanda 12, 13 milyonluk bir ülke iken ancak Türkiye'nin yakınına yaklaşabiliyor. O yüzden öyle çok büyük bir ekonomi şu anda yok ama İngiltere'de bir takım alma ihtimalim var. O zaman farklı şeyler olabilir. Premier Lig'e çıkma adayı olan bir takım da olabilir. İngiltere'de maç seyret hayatın değişir. O maçlar, seyirciler, inanılmaz bir şey.

Acun Ilıcalı'dan şaşırtan çıkış! Yeni hedefini ilk kez açıkladı

Fortuna Sittard, Acun Ilıcalı, İngiltere, Hollanda, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı'dan şaşırtan çıkış! Yeni hedefini ilk kez açıkladı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Erol Bulut, Mesut Özil ve Pelkas'ı birlikte oynatacağı bir sistem üzerinde çalışıyor Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti Karadeniz'de sular ısındı! ABD'nin savaş gemisi hamlesine Rusya'dan füzeli yanıt Hulk transferini bitiremeyen Beşiktaş'ta bu kez Diego Costa gündeme geldi Sürüklenen cips standının peşinden depar atan esnaf, sosyal medyada gündem oldu Genç kıza elle cinsel saldırıda bulunduğu için meydan dayağı atılan bisikletli: Tanıdık sandım Taraftarların "Come to Fenerbahçe" çağrısına Eljif Elmas'tan yanıt: Nereye geleyim Allah aşkına Çamaşır makinesinde bulunan cansız bedenle ilgili tutuklanan sanıklar beraat etti
İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti         
12:44
Gıdadaki fahiş fiyatlara karşı Bakanlık harekete geçti: Erken Uyarı Sistemi oluşturulacak Gıdadaki fahiş fiyatlara karşı Bakanlık harekete geçti: Erken Uyarı Sistemi oluşturulacak         
12:24
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan rehin alınan 15 Türk denizci hakkında umut veren açıklama: Güzel haberler alacağız Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan rehin alınan 15 Türk denizci hakkında umut veren açıklama: Güzel haberler alacağız         
12:07
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Bakasetas'la anlaşmaya vardı Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Bakasetas'la anlaşmaya vardı         
11:45
Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı         
11:38
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor         
11:18
Fahiş fiyata çözüm bulmak amacıyla PTT ve kooperatif ortaklığı devreye giriyor Fahiş fiyata çözüm bulmak amacıyla PTT ve kooperatif ortaklığı devreye giriyor         
10:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti         
10:23
Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik         
10:22
Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı         
09:24
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Turizm Bakanı Ersoy, dünyaca ünlü yıldız Jason Statham ile Antalya'da bir araya geldi Turizm Bakanı Ersoy, dünyaca ünlü yıldız Jason Statham ile Antalya'da bir araya geldi         
08:16
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu         
00:08
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi         
15:35
Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 13:02:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Acun Ilıcalı'dan şaşırtan çıkış! Yeni hedefini ilk kez açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei