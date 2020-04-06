Acun Ilıcalı'dan SMS gelirleri açıklaması

Binlerce kilometre olsalar da kalplerinin Türkiye'de olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, "Survivor'daki SMS gelirimizin tamamını kampanyaya bağışlıyoruz. Bugünlerde bu dayanışmaya ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde çok güzel bir kampanya başlattı. Biz de elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz. Türkiye'nin farkı bu bence. Zor günlerde birbirimize en güzel şekilde destek olacağız ve bu zor günleri yaşayan vatandaşlarımıza mutlaka hep beraber en güzel şekilde omuz vereceğiz. Biz bize yeteriz Türkiye diyorum ve tüm vatandaşlarımızı bu kampanyaya desteğe çağırıyorum" dedi.