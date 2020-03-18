Acun Ilıcalı'dan Tayfun Erdoğan'a destek: Belki babanla barışmana vesile oluruz - Son Dakika
Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı'dan Tayfun Erdoğan'a destek: Belki babanla barışmana vesile oluruz - Son Dakika Magazin

Acun Ilıcalı'dan Tayfun Erdoğan'a destek: Belki babanla barışmana vesile oluruz

6 saat önce

Veda konuşması yapan Tayfun Erdoğan, 'Survivor bana o kadar çok şey kattı ki, burada söyleyemeyeceğim bazı şeyleri gidince yapacağım. Çok düşündüm, düşünmek için fırsatım oldu.

Acun Ilıcalı'dan Tayfun Erdoğan'a destek: Belki babanla barışmana vesile oluruz, System.String[]

Veda konuşması yapan Tayfun Erdoğan, 'Survivor bana o kadar çok şey kattı ki, burada söyleyemeyeceğim bazı şeyleri gidince yapacağım. Çok düşündüm, düşünmek için fırsatım oldu. Özlem ne demekmiş bu bir kez daha anladım. Bana destek veren herkese çok teşekkür ederim' açıklamasını yaptı.


Tayfun Erdoğan için yorumda bulunan Acun Ilıcalı ise; 'Seni burada tanıdım, çok sevdim. Efendi, çok iyi niyetli, temiz kalpli bir kardeşimizsin. Ben babamı genç yaşta kaybettim. Onun yokluğunu çok hissettim hayatım boyunca annemle beraber. Senin de bu konudaki özlemini biliyorum. Belki de vesile oluruz. Şu anda benim gördüğüm, arkadaşımız fazlasıyla sevilmeyi hak ediyor. İnşallah bizim de bir etkimiz olur ve belki de hasret olduğun 'baba-oğul' ilişkisine kavuşabilirsin bu konuda kalbim seninle olacak.' ifadelerini kullandı.

Tayfun Erdoğan, Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:51 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu Ünlü sunucu Erhan Çelik ve eşi Özlem Gültekin'in bebeği dünyaya geldi Kaya Çilingiroğlu'ndan şaşkına çeviren koronavirüs yorumu: Bir alın yazım var, panik yapmayın
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi         
20:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıkladı! İşte madde madde devreye girecek 21 ekonomik tedbir Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıkladı! İşte madde madde devreye girecek 21 ekonomik tedbir         
19:01
Obi Mikel'den ayrılık açıklaması: Verdiğim en zor kararlardan biriydi Obi Mikel'den ayrılık açıklaması: Verdiğim en zor kararlardan biriydi         
16:44
Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah? Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah?         
11:13
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil         
10:52
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi         
10:47
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı         
10:46
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti         
10:42
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı         
10:20
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı         
09:45
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı         
07:32
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu         
23:30
Dünya virüsten kan ağlarken onlar plaja akın etti! ABD'den 'Pes' dedirten görüntüler geldi Dünya virüsten kan ağlarken onlar plaja akın etti! ABD'den 'Pes' dedirten görüntüler geldi         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 22:57:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Acun Ilıcalı'dan Tayfun Erdoğan'a destek: Belki babanla barışmana vesile oluruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]