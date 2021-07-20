Üye Girişi
Acun Ilıcalı'dan UEFA maçları ve Exxen açıklaması: Büyük delilik yapacağım - Son Dakika

Acun Ilıcalı'dan UEFA maçları ve Exxen açıklaması: Büyük delilik yapacağım

20.07.2021 15:39

UEFA maçlarının yayın haklarını alan TV8 ve Exxen'in sahibi ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı önemli açıklamalar yaptı. Mesut Özil transferinin perde arkasını anlatan Ilıcalı, UEFA maçlarının yayınına ilişkin, "Maçlarda büyük delilik yapacağım. Bize futbol maçlarının maliyeti yıllık 30 milyon eurodan fazla olacak. Fiyatları çok uygun yaparak herkesin Exxen seyretmesini sağlayacağım" sözleriyle büyük merak uyandırdı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Hürriyet gazetesine verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Ilıcalı yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den Exxen'de yayınlanacak UEFA maçlarına kadar birçok konuya değindi.

"ÇOK KAZANDIĞIM ZAMAN DEĞİL, DAHA ÇOK İNSAN SEYRETTİĞİ ZAMAN MUTLU OLAN BİRİYİM"

1 milyon aboneye dayandıklarını belirten Ilıcalı, UEFA maçlarının artık Exxen'de yayınlanacağının hatırlatılması üzerine "Maçlarda büyük delilik yapacağım. Bize futbol maçlarının maliyeti yıllık 30 milyon eurodan fazla olacak. Fiyatları çok uygun yaparak herkesin Exxen seyretmesini sağlayacağım" diyen Ilıcalı, "Patron çıldırdı" yorumuna karşılık olarak şunları kaydetti:

"Aynen... Aylık 25 TL'den başlayan fiyatlarla maç seyredilebilecek. Çok kazandığım zaman değil, daha çok insan seyrettiği zaman mutlu olan biriyim."

"KOYU BİR FENERBAHÇE TARAFTARIDIR MESUT"

Acun Ilıcalı, Mesut Özil'in Fenerbahçe transferindeki katkısını anlatırken şunları söyledi

"Fenerbahçeli taraftarların bir rüyası vardı. O da Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesi. Başkanımız bu konuda büyük çaba harcadı. Ben de Mesut'la olan dostluğumu kullandım ve o bu Mesut üzerinde ikna edici oldu. Çocukluğundan beri koyu bir Fenerbahçe taraftarıdır Mesut. Çok ciddi teklifler varken güvenip Türkiye'ye geldi. Ben başka takım taraftarlarının bu olaya tepki göstereceğini zannetmiyorum. Benim Fenerbahçe'ye desteğim diğer takım taraftarlarına da örnek olmalı."

"ÇILGIN BİR FENERBAHÇELİYİM"

Ben çılgın bir Fenerbahçeliyim, evet. Takımım için elimden gelen her şeyi yaparım, evet. Ama karşı takımlara olan saygım ve onlara karşı olan takdirim hiçbir zaman azalmadı, azalmayacak."

Acun Ilıcalı'dan UEFA maçları ve Exxen açıklaması: Büyük delilik yapacağım

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Exxen, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'dan UEFA maçları ve Exxen açıklaması: Büyük delilik yapacağım - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Karacasu'da inceleme tamamlandı: Kaşınma vakalarının sebebi deniz anası 16:31 Karacasu'da inceleme tamamlandı: Kaşınma vakalarının sebebi deniz anası Ali Babacan'dan 'Suriyeliler' açıklaması: Ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar 16:10 Ali Babacan'dan 'Suriyeliler' açıklaması: Ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta fark ettiği eksiği es geçmedi! Bakan Karaismailoğlu'dan, kasım ayı için söz aldı 16:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta fark ettiği eksiği es geçmedi! Bakan Karaismailoğlu'dan, kasım ayı için söz aldı
Almanya'dan sonra Norveç skandalı! Hentbolcuları, bikini giymedikleri için para cezasına çarptırdılar 15:19 Almanya'dan sonra Norveç skandalı! Hentbolcuları, bikini giymedikleri için para cezasına çarptırdılar Kaçan dananın kuyruğundan tuttu, dananın peşinde kilometrelerce sürüklendi 14:49 Kaçan dananın kuyruğundan tuttu, dananın peşinde kilometrelerce sürüklendi Oda başkanı şaşkın! 5 bin TL maaşla şoför arıyorlar ama başvuran yok 12:56 Oda başkanı şaşkın! 5 bin TL maaşla şoför arıyorlar ama başvuran yok
Ülkesinin kaderi onun çocuk doğurmasına bağlıydı: Monako Prensesi sonunda 12:34 Ülkesinin kaderi onun çocuk doğurmasına bağlıydı: Monako Prensesi sonunda "altın kafes"ten kaçtı İnsansız savaş uçağında ilk uçuş için geri sayım başladı! Müjdeyi, Selçuk Bayraktar duyurdu 12:22 İnsansız savaş uçağında ilk uçuş için geri sayım başladı! Müjdeyi, Selçuk Bayraktar duyurdu

Son Dakika Haberleri
16:36 Milyarder Jeff Bezos uzay yolculuğunu tamamladı! New Shepard, dünyaya başarılı şekilde iniş yaptı
16:14 Dışişleri Bakanlığı'ndan, terör örgütü PYD ile görüşen Emmanuel Macron'a kınama
16:09 Ali Babacan'dan 'Suriyeliler' açıklaması: Ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar
16:05 Aston Villa, Atilla Szalai için gözünü kararttı! Szalai'ye 175 milyon TL'lik teklif götürüleceği konuşuluyor
15:24 Galatasaray, transfer sürecinde mutlu sona yaklaşıyor! 5 futbolcu için beklenen KAP yolda
15:19 Almanya'dan sonra Norveç skandalı! Hentbolcuları, bikini giymedikleri için para cezasına çarptırdılar
15:09 Tek suçu 'ped' demek! Kadın müşteriye indirimli ped öneren kasiyer, öfkeli kocanın saldırısına uğradı
15:00 Galatasaray'da 3 isim kadro dışı kaldı! Taylan Antalyalı, DeAndre Yedlin ve Emre Akbaba, PSV maçının kamp kadrosuna alınmadı
14:54 Minik Ecrin gözyaşlarıyla uğurlandı! Acılı babaannenin feryatları, yürekleri dağladı
14:48 Kaçan dananın kuyruğundan tuttu, dananın peşinde kilometrelerce sürüklendi
Milyarder Jeff Bezos uzay yolculuğunu tamamladı! New Shepard, dünyaya başarılı şekilde iniş yaptı Milyarder Jeff Bezos uzay yolculuğunu tamamladı! New Shepard, dünyaya başarılı şekilde iniş yaptı         
16:37
Everton'da forma giyen bir futbolcu, çocuk istismarı iddiasıyla tutuklandı Everton'da forma giyen bir futbolcu, çocuk istismarı iddiasıyla tutuklandı         
16:28
Aston Villa, Atilla Szalai için gözünü kararttı! Szalai'ye 175 milyon TL'lik teklif götürüleceği konuşuluyor Aston Villa, Atilla Szalai için gözünü kararttı! Szalai'ye 175 milyon TL'lik teklif götürüleceği konuşuluyor         
16:05
Galatasaray, transfer sürecinde mutlu sona yaklaşıyor! 5 futbolcu için beklenen KAP yolda Galatasaray, transfer sürecinde mutlu sona yaklaşıyor! 5 futbolcu için beklenen KAP yolda         
15:25
Tek suçu 'ped' demek! Kadın müşteriye indirimli ped öneren kasiyer, öfkeli kocanın saldırısına uğradı Tek suçu 'ped' demek! Kadın müşteriye indirimli ped öneren kasiyer, öfkeli kocanın saldırısına uğradı         
15:10
Bayramdan sonra 20 milyon kişinin daha aşılanmasıyla, virüse karşı dalgakıran oluşturulacak Bayramdan sonra 20 milyon kişinin daha aşılanmasıyla, virüse karşı dalgakıran oluşturulacak         
13:07
İkiz kardeşleri zorla diz çöktürüp infaz etti, o anları sosyal medyadan yayınladı İkiz kardeşleri zorla diz çöktürüp infaz etti, o anları sosyal medyadan yayınladı         
12:47
Kurbanını keserken kalp krizi geçirip öldü! Yakınları, bayram gününde yasa boğuldu Kurbanını keserken kalp krizi geçirip öldü! Yakınları, bayram gününde yasa boğuldu         
12:34
Orduevi önünde kalabalık grup 3 kişiye saldırdı, gençleri askerler kurtardı Orduevi önünde kalabalık grup 3 kişiye saldırdı, gençleri askerler kurtardı         
12:18
Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı         
11:45
İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü         
11:27
Sağlık Bakanlığı o görüntülere kayıtsız kalmadı! Hastalarına köpek muamelesi yapan doktor hakkında, soruşturma başlatıldı Sağlık Bakanlığı o görüntülere kayıtsız kalmadı! Hastalarına köpek muamelesi yapan doktor hakkında, soruşturma başlatıldı         
11:16
Bagajları tam 2 saatte taşınabildi! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi Bagajları tam 2 saatte taşınabildi! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi         
10:44
Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim         
09:52
ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu         
22:18
Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı         
22:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2021 16:45:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Acun Ilıcalı'dan UEFA maçları ve Exxen açıklaması: Büyük delilik yapacağım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement