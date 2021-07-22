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Acun Ilıcalı'dan yeni paylaşım! illegal bahis iddialarını bir kez daha yalanladı - Son Dakika

Acun Ilıcalı'dan yeni paylaşım! illegal bahis iddialarını bir kez daha yalanladı

22.07.2021 17:04
Acun Ilıcalı'dan yeni paylaşım! illegal bahis iddialarını bir kez daha yalanladı, System.String[]

PSV - G.Saray maçında yayının kesilmesinde illegal bahis reklamlarının sebep olduğu söylentilerinin ardından açıklama yapan Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımla söz konusu iddiaları yalanlamıştı. İddialara ilişkin Twitter hesabı üzerinden bir kez daha açıklama yapan Ilıcalı, "Bize gelen yayında oynama, değişiklik yapma hakkımız yoktur. Sadece Türkçe seslendirme ekleyerek yayınlamak zorundayız" dedi.

Şampiyonlar Ligi haklarını aldıktan sonra dün akşam ilk kez yayın yapan TV8'de sürekli kesilen yayın hakkında tartışmalar devam ediyor. Bu sabah illegal bahis reklamlarından para kazanıldığı iddialarını yalanlayan Acun Ilıcalı'dan bu kez görsellerle birlikte bir paylaşım geldi.

"OYNAMA HAKKIMIZ YOKTUR"

Acun Ilıcalı yaptığı paylaşıma, "Türkiye'de oynanan maçın yayın hakları nasıl Türk kulüplerininse, Hollanda'da oynanan maçın yayın hakları da onlara aittir. Bize gelen yayın sinyalini ilgili kulübün yayıncı firması sağlamaktadır. Yayıncılar farklı ülkelere farklı yayın sinyalleri gönderebilirler. Bizim bu yayınla oynama, ekleme, değiştirme hakkımız yoktur. Gelen yayını üzerine sadece Türkçe seslendirme ekleyerek yayınlamak zorundayız" notunu düştü.

İşte Ilıcalı'nın paylaşımı:

Acun Ilıcalı'dan maç yayınının illegal bahisten kaynaklı kesildiği iddiasına yönelik bir açıklama daha
Acun Ilıcalı'dan yeni paylaşım! illegal bahis iddialarını bir kez daha yalanladı

Şampiyonlar Ligi, Acun Ilıcalı, Bahis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'dan yeni paylaşım! illegal bahis iddialarını bir kez daha yalanladı - Son Dakika Spor


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