Acun Ilıcalı'dan 'Zuhal Topal'la Sofrada' açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı'dan 'Zuhal Topal'la Sofrada' açıklaması - Son Dakika Magazin

Acun Ilıcalı'dan 'Zuhal Topal'la Sofrada' açıklaması

6 saat önce

Acun Ilıcalı, bugün programın durdurulması talebinin mahkeme tarafından reddedildiği yönünde çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı.

Acun Ilıcalı'dan 'Zuhal Topal'la Sofrada' açıklaması, System.String[]

Acun Ilıcalı, bugün programın durdurulması talebinin mahkeme tarafından reddedildiği yönünde çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı.


DAVA SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR


Sosyal medya hesabından bir duyuru yapan ünlü televizyoncu   " Zuhal Topal'la Sofrada" programına karşı açtığımız dava reddedildi başlığıyla çıkan haberler gerçek dışıdır. Dava süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" dedi.

Acun Ilıcalı, Zuhal Topal, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:19 
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