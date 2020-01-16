Acun Ilıcalı'dan 'Zuhal Topal'la Sofrada' açıklaması

Acun Ilıcalı, bugün programın durdurulması talebinin mahkeme tarafından reddedildiği yönünde çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı.



DAVA SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR



Sosyal medya hesabından bir duyuru yapan ünlü televizyoncu " Zuhal Topal'la Sofrada" programına karşı açtığımız dava reddedildi başlığıyla çıkan haberler gerçek dışıdır. Dava süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" dedi.