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Acun Ilıcalı'dan 'Zuhal Topal'la Sofrada' açıklaması
6 saat önce
Acun Ilıcalı, bugün programın durdurulması talebinin mahkeme tarafından reddedildiği yönünde çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı.
Acun Ilıcalı, bugün programın durdurulması talebinin mahkeme tarafından reddedildiği yönünde çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı.
DAVA SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR
Sosyal medya hesabından bir duyuru yapan ünlü televizyoncu " Zuhal Topal'la Sofrada" programına karşı açtığımız dava reddedildi başlığıyla çıkan haberler gerçek dışıdır. Dava süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:19
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