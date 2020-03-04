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Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak!
15 dakika önce
"HER HAFTA TÜRKİYE'DEN BİRİ GELECEK"Her hafta ülkemizden birinin adaya gideceğinin müjdesini veren Acun Ilıcalı, "Hayali Survivor'da o parkurlara çıkmak, çok gelmek isteyip ama gelemeyen seyircilerimize sürpriz yapmak istedik.
"HER HAFTA TÜRKİYE'DEN BİRİ GELECEK"
Her hafta ülkemizden birinin adaya gideceğinin müjdesini veren Acun Ilıcalı, "Hayali Survivor'da o parkurlara çıkmak, çok gelmek isteyip ama gelemeyen seyircilerimize sürpriz yapmak istedik. Bundan sonra Survivor'da her hafta ülkemizden bir seyirci gelecek. Bir kereliğine parkurlarda aranızdan bir isimle yarışacak. Her hafta bir Survivor fanatiği gelecek ve parkurda yarışacak. Belki de parkurda çok başarılı olan olursa gelecek sene Survivor'da da yarışabilir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 07:33
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