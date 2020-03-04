Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak! - Son Dakika Magazin

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak!

15 dakika önce

"HER HAFTA TÜRKİYE'DEN BİRİ GELECEK"Her hafta ülkemizden birinin adaya gideceğinin müjdesini veren Acun Ilıcalı, "Hayali Survivor'da o parkurlara çıkmak, çok gelmek isteyip ama gelemeyen seyircilerimize sürpriz yapmak istedik.

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak!, System.String[]

"HER HAFTA TÜRKİYE'DEN BİRİ GELECEK"


Her hafta ülkemizden birinin adaya gideceğinin müjdesini veren Acun Ilıcalı, "Hayali Survivor'da o parkurlara çıkmak, çok gelmek isteyip ama gelemeyen seyircilerimize sürpriz yapmak istedik. Bundan sonra Survivor'da her hafta ülkemizden bir seyirci gelecek. Bir kereliğine parkurlarda aranızdan bir isimle yarışacak. Her hafta bir Survivor fanatiği gelecek ve parkurda yarışacak. Belki de parkurda çok başarılı olan olursa gelecek sene Survivor'da da yarışabilir" dedi.

Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 07:33 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Survivor'da adaya veda eden ünlü isim belli oldu
Acun Ilıcalı müjdeli haberi verdi: Her hafta Türkiye'den biri gelerek Survivor'da yarışacak Survivor Tayfun'dan duygulandıran Emrah itirafı: Kapısına kadar gittim görüşmek istemedi Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Papen hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
19:33 Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak!
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları
18:13 Fındığın faydaları nelerdir? Fındık neye iyi gelir
18:13 Karabaş otu faydaları nelerdir? Karabaş otu çayı neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 19:49:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]