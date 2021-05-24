Acun Ilıcalı eğitim sektörüne girdi! Acun Medya Akademi kuruldu

TV8 kanalını aldıktan sonra işlerini büyüten Acun Ilıcalı, spor sektörüne atılan ve sonrasında Exxen platformunu izleyicinin beğenisine sunan Acun Ilıcalı, yeni işiyle gündeme geldi. Acun Ilıcalı, Nişantaşı Üniversitesi'nde "AcunMedya Akademi" adında bir bölüm açtığını duyurdu. Bölümde ise İleri Televizyonculuk, Profesyonel Aşçılık, Dijital Yayıncılık üzerine eğitimler verilecek.

EĞİTİMLER 7 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Güzel haberi Instagram hesabından veren Acun Ilıcalı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Acunmedya Akademi 7 Haziran'da Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüsü Maslak İstanbul'da eğitime başlıyor. Acunmedya Akademi'de Televizyon, Gastronomi ve Dijital Bölümleri var. Eğitimler, her yönüyle ve en ince ayrıntılarıyla, uygulamalı olarak sunuluyor. 'Hayalim İşim Olsun' diyenler, şimdi hemen AcunmedyaAkademi.com'a girip başvurarak geleceklerine yön verme ve ayrıcalıklı bir dünyaya adım atma imkanını yakalayabilirler. "