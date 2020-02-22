Acun Ilıcalı, Ersin Korkut'a Bayi Toplantısı sürprizi! Ünlü oyuncularla sohbet ettiler - Son Dakika
Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı, Ersin Korkut'a Bayi Toplantısı sürprizi! Ünlü oyuncularla sohbet ettiler - Son Dakika Magazin

Acun Ilıcalı, Ersin Korkut'a Bayi Toplantısı sürprizi! Ünlü oyuncularla sohbet ettiler

25 dakika önce

Acun Ilıcalı, Survivor'un dün akşam yayınlanan son bölümünde Bayi Toplantısı filminin başrol oyuncuları İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol ile canlı bağlantı yaptı. Filmin oyuncuları yarışmacı olan yakın arkadaşları Ersin Korkut'a destek verdi.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Heyecan dolu anların yaşandığı yarışmada bir de sürpriz bir canlı bağlantı yapıldı. Ilıcalı, yaptığı bağlantıda Bayi Toplantısı filminin başrol oyuncularını karşılarında gören yarışmacılar büyük şaşkınlık yaşadı.

ACUN'DAN ÖDÜL SÖZÜ ALDILAR

BKM imzalı Bayi Toplantısı filminin başrol oyuncuları İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Survivor adasıyla görüntülü konuştu. Survivor yarışmacısı oyuncu Ersin Korkut'un da yakın arkadaşları olan ünlü isimler, yarışmacılara bir ödül sözü de verdi. Ünlü oyuncular, Survivor yarışmacılarına ödül olarak, filmi izleme ve hamburger, mısır ve içecekten oluşan film menüsü sözünü de Ilıcalı'dan aldılar.

"SENİN NE KADAR DİRAYETLİ OLDUĞUNU GÖRMEDİLER"

Yakın arkadaşı Ersin Korkut'a destek veren oyuncu İbrahim Büyükak, "Seni gıptayla izliyorum. Senin ne kadar dirayetli olduğunu sonuna kadar gideceğini henüz görmediler" dedi. Doğu Demirkol'u her fırsatta çok sevdiğini belli eden Acun Ilıcalı, "Film 3,5 milyon seyirciyi geçerse sana süper bir hediye alacağım" diyerek vaatte bulundu.

Acun Ilıcalı, Ersin Korkut'a Bayi Toplantısı sürprizi! Ünlü oyuncularla sohbet ettiler

İbrahim Büyükak, Acun Ilıcalı, Ersin Korkut, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:36 
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