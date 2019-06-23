Son Dakika Haberleri: Acun Ilıcalı: "Fazla gerilim var, hiç de mutlu değilim"
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Acun Ilıcalı: "Fazla gerilim var, hiç de mutlu değilim"

1 saat önce

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için ünlü isimler de sandık başına gitti.

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için ünlü isimler de sandık başına gitti. Oyunu kullanan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, "Gönlümden en çok ne geçiyor diyorsanız ülkemizdeki gerilimin bitmesini istiyorum. İnşallah, bu son dönemdeki kutuplaşma bir an önce azalarak biter. Fazla gerilim var, hiç de mutlu değilim bu durumdan, inşallah uzlaşma olur" dedi. 31 Mart'ta gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararının ardından bugün İstanbullular sandık başına gitti. Çok sayıda ünlü isim de oyunu kullanmak için okulların yolunu tuttu. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da oyunu Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulunda kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi. Ilıcalı, seçmen kağıdı ve nüfus cüzdanıyla birlikte oyunu kullanacağı sandığı öğrenerek sıraya girdi. Oyunu kullanan Ilıcalı, sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"FAZLA GERİLİM VAR, HİÇ DE MUTLU DEĞİLİM" Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, "Şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum ama gönlümden en çok ne geçiyor diyorsanız ülkemizdeki gerilimin bitmesini istiyorum. Bunun için dua ediyorum. İnşallah bu son dönemdeki kutuplaşma bir an önce azalarak biter. Huzurlu, mutlu günlerimizi tekrar yaşamaya başlarız. Fazla gerilim var, hiç de mutlu değilim bu durumdan, inşallah uzlaşma olur" dedi.
(Hasibe Karadağ - Tunacan Atalay/İHA)
Acun Ilıcalı: Fazla gerilim var, hiç de mutlu değilim
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:35 Kaynak: İHA
İstanbul, Acun Ilıcalı, Güncel
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