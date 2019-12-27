Acun Ilıcalı: Fox'taki yayın durdurulsun - Son Dakika
Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı: Fox'taki yayın durdurulsun - Son Dakika Magazin

Acun Ilıcalı: Fox'taki yayın durdurulsun

6 saat önce

ACUN Ilıcalı, Fox TV'deki "Zuhal Topal'la Sofrada" programının, sahibi olduğu TV8'de yayınlanan "Yemekteyiz"den çalıntı olduğunu iddia ederek Fox TV ve Dual Film Yapım Şirketi'ni mahkemeye verdi.

Acun Ilıcalı: Fox'taki yayın durdurulsun, System.String[]

ACUN Ilıcalı, Fox TV'deki " Zuhal Topal'la Sofrada" programının, sahibi olduğu TV8'de yayınlanan "Yemekteyiz"den çalıntı olduğunu iddia ederek Fox TV ve Dual Film Yapım Şirketi'ni mahkemeye verdi.


Açılan davada "Zuhal Topal'la Sofrada" programının yayınının durdurulması ve ihtiyati tedbir kararı alınması istendi. Davaya cevap veren Fox TV kendi programlarının yurtdışında yayınlanan "Momsters" adlı programın formatından uyarlandığını iddia etti. Fox TV'nin avukatı, "TV8 önce 'Yemekteyiz' adlı programın format haklarının ihlal edildiği iddiasıyla dava açmış ancak bu dava reddedilmiştir. Ilıcalı'nın ihtiyati tedbir istemi, hukuka aykırı niteliktedir. Davaya itiraz ediyor ve davanın reddine karar verilmesini istiyoruz" dedi.


Mahkeme, iki program arasında benzerlik olup olmadığının tespiti için dosyayı bilirkişiye gönderdi.


Acun Ilıcalı'nın dava dilekçesinde 'Zuhal Topal'la Sofrada' programının 'Yemekteyiz'den tek farkının sunucusu olduğu belirtildi.

Acun Ilıcalı, Zuhal Topal, Fox, TV, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:39 
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