Acun Ilıcalı Hollanda'dan satın aldığı Fortuna'dan çekildi, İngiltere'den bir takıma yatırım yapacağını duyurdu

Acun Ilıcalı, sezon başında satın aldığı Fortuna Sittard'a veda etti, İngiltere'den bir takım alacağını duyurdu. Acun Ilıcalı, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Futbol yatırımlarımıza İngiltere'den bir kulüp satın alarak devam etmek istiyoruz" dedi. Voetbal International'e konuşan Fortuna Sittard başkanı Işıtan Gün ayrılığın gündemde olduğunu, ancak görüşmelerin dostça bir havada geçtiğini belirtmişti.

İşte Ilıcalı'nın paylaşımı: