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Acun Ilıcalı için "Senin kanalında olduğum için utanıyorum" diyen Erkan Petekkaya'ya Tuğba Ekinci'den sert tepki - Son Dakika

Acun Ilıcalı için "Senin kanalında olduğum için utanıyorum" diyen Erkan Petekkaya'ya Tuğba Ekinci'den sert tepki

07.06.2021 14:13

TV8 ekranlarındaki Kırmızı Oda dizisinde rol alan Erkan Petekkaya, kanalda yayınlanan müzik töreninde Kerimcan Durmaz'a ödül verildiğini görmesi üzerine deliye dönmüş ve Acun Ilıcalı için, "Senin kanalında olmaktan utanıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Oyuncunun bu paylaşımlarını gören şarkıcı Tuğba Ekinci ise, "Adamsan aç telefonu söyle. Hayırdır klavyeden ahlak kesmeler" ifadeleriyle Petekkaya'ya tepki gösterdi.

Oyuncu Erkan Petekkaya, TV8'de yayınlanan bir müzik töreninde Kerimcan Durmaz'ın ödül aldığını görünce sosyal medyada hesabından Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi. Oyuncu yaptığı paylaşımda "Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu. Sizin gözlerinize. Helal olsun. Sizler utanmaz, iflah olmaz, kötü kişilersiniz. Acun Bey yuh size. Ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için. Acun efendi yuh" ifadelerini kullandı. Ilıcalı ise "Benim kanalımda dizi yapan adam bana küfür ediyor" diyerek karşılık verdi.

"SANA NE KERİMCAN'DAN ACUN'DAN"

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan konuya bir yorum da şarkıcı Tuğba Ekinci'den geldi. Instagram hesabından Erkan Petekkaya'ya ateş püsküren Ekinci, "Lan dümbük hayırdır sen ilk defa mı ağır abi rolü aldın, etkisinde mi kaldın? Çık rolünden sana ne lan Kerimcan'dan Acun'dan TV8'den. Sen önce melek gibi karına sadık ol kendi hayatına bak! Adamsan aç telefon söyle hayırdır klavyeden ahlak kesmeler" yazdı.

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı için 'Senin kanalında olduğum için utanıyorum' diyen Erkan Petekkaya'ya öfke kustu

Acun Ilıcalı için Senin kanalında olduğum için utanıyorum diyen Erkan Petekkaya'ya Tuğba Ekinci'den sert tepki
TV8'de ödül almasına ateş püsküren Erkan Petekkaya'ya Kerimcan Durmaz'dan yanıt: Prim çalışmasını üzülerek izliyorum Acun Ilıcalı'ya demediğini bırakmayan Erkan Petekkaya'dan yeni açıklama: Acun'dan özür dilemiyorum TV8'de yayınlanan törende Kerimcan'a ödül verildiğini gören Erkan Petekkaya, Acun Ilıcalı'ya demediğini bırakmadı

Erkan Petekkaya, Acun Ilıcalı, Tuğba Ekinci, Ekinci, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı için 'Senin kanalında olduğum için utanıyorum' diyen Erkan Petekkaya'ya Tuğba Ekinci'den sert tepki - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (8)
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ŞU AN BURADASINIZ: Acun Ilıcalı için "Senin kanalında olduğum için utanıyorum" diyen Erkan Petekkaya'ya Tuğba Ekinci'den sert tepki - Son Dakika
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