Son Dakika Haberleri: Acun Ilıcalı ile Aşk Yaşadığı Söylenen Itır Esen'in Eski Videoları Yorum Yağmuruna Tutuldu

Acun Ilıcalı ile Aşk Yaşadığı Söylenen Itır Esen'in Eski Videoları Yorum Yağmuruna Tutuldu

25 dakika önce

Acun Ilıcalı ile Aşk Yaşadığı Söylenen Itır Esen'in Eski Videoları Yorum Yağmuruna TutulduŞeyma Subaşı'yla tek celsede boşanan Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edilen Itır Esen'in yaz aylarında çektiği regl videosuna yorum yağdı.

Acun Ilıcalı ile Aşk Yaşadığı Söylenen Itır Esen'in Eski Videoları Yorum Yağmuruna Tutuldu

Şeyma Subaşı'yla tek celsede boşanan Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edilen Itır Esen'in yaz aylarında çektiği regl videosuna yorum yağdı. Esen'in kısa sürede binlerce kez paylaşılan videosuna "Gelen gideni aratırmış" yorumları yapıldı

'Miss Turkey' birincisi seçildikten sonra attığı tweet nedeniyle tacı geri alınan Itır Esen'in geçtiğimiz yılın son aylarında Şeyma Subaşı ile boşanan Acun Ilcalı'yla aşk yaşadığı iddia edildi. Aşk haberlerinin ardından sosyal medyada fotoğrafları ve videoları paylaşılan Esen hakkında 'Gelen gideni aratırmış' yorumları yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:46 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acun'un Eski Eşi Şeyma Subaşı'dan Itır Esen Açıklaması! Acun Ilıcalı ile Aşk Yaşadığı Söylenen Itır Esen'in Eski Videoları Yorum Yağmuruna Tutuldu

Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Trump'ın Sözleri Suriye'den Çekilme Kararımızı Değiştirmez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 14:11:07. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Acun Ilıcalı ile Aşk Yaşadığı Söylenen Itır Esen'in Eski Videoları Yorum Yağmuruna Tutuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]