Acun Ilıcalı ile Aşk Yaşadığı Söylenen Itır Esen'in Eski Videoları Yorum Yağmuruna Tutuldu

Acun Ilıcalı ile Aşk Yaşadığı Söylenen Itır Esen'in Eski Videoları Yorum Yağmuruna TutulduŞeyma Subaşı'yla tek celsede boşanan Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edilen Itır Esen'in yaz aylarında çektiği regl videosuna yorum yağdı.

Acun Ilıcalı ile Aşk Yaşadığı Söylenen Itır Esen'in Eski Videoları Yorum Yağmuruna Tutuldu



Şeyma Subaşı'yla tek celsede boşanan Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edilen Itır Esen'in yaz aylarında çektiği regl videosuna yorum yağdı. Esen'in kısa sürede binlerce kez paylaşılan videosuna "Gelen gideni aratırmış" yorumları yapıldı



'Miss Turkey' birincisi seçildikten sonra attığı tweet nedeniyle tacı geri alınan Itır Esen'in geçtiğimiz yılın son aylarında Şeyma Subaşı ile boşanan Acun Ilcalı'yla aşk yaşadığı iddia edildi. Aşk haberlerinin ardından sosyal medyada fotoğrafları ve videoları paylaşılan Esen hakkında 'Gelen gideni aratırmış' yorumları yapıldı.

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