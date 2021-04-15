Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor - Son Dakika

Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor

15.04.2021 16:12
Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor, System.String[]

Beşiktaş'ta bir dönem başkan adaylığında bulunan Hürser Tekinoktay, Acun Ilıcalı'nın, Süper Lig ve TFF 1. Lig'in yayın hakları için yapılacak ihaleye gireceğini iddia etti. Tekinoktay, yayın ihale komisyonuna Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin girmemesini eleştirirken, Fenerbahçe'ye yakınlığı ile bilinen TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'ya ait Exxen adlı dijital platformun ihalede yer alacağını öne sürdü.

Ünlü iş adamı ve televizyoncu Acun Ilıcalı'nın önümüzdeki sezon için düzenlenecek Süper Lig yayın hakları ihalesine katılacağı iddia edildi. Bir dönem Beşiktaş'ta başkan adayı olan Hürser Tekinoktay, Ilıcalı'nın ihaleye gireceğini iddia ederken, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin komisyonda olmamasını eleştirdi.

"BAŞKAN NEDEN KOMİSYONDA YOK!"

Sosyal medyadan açıklama yapan Tekinoktay, "İhale komisyonu, kulüpler birliği ve ilgililere; 1-Kulüpler Birliği Başkanı neden ihale komisyonunda yok ? 2-İhaleye TV8 veya EXXEN girecek mi ? 3-ODTÜ ne öğrendiniz ?" dedi. TFF futbol ihale komisyonunu açıklamış ve yeni yayın ihalesi için oluşturulan komisyonda, TFF'nin yanı sıra Kulüpler Birliği Vakfı'nı temsilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa Yönetim Kurul Üyesi Fatih Saraç, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil yer aldığını duyurmuştu.

Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor
Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig, Ahmet Nur Çebi, Acun Ilıcalı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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