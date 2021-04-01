Acun Ilıcalı ile Nisa Bölükbaşı arasındaki gerilimin perde arkası belli oldu

Exxen'de yayınlanan Sihirli Annem dizisinde rol alan Nisa Bölükbaşı, iddiaya göre Acun Ilıcalı tarafından oyunculuğunun kötü olması nedeniyle uyarıldı.

ACUN ILICALI'NIN SABRINI TAŞIRDI

Ancak Ilıcalı'nın uyarılarını dikkate almayan ve performansında da iyileşme kaydedilmeyen Bölükbaşı, Ilıcalı'nın sabrını taşırdı. Oyunculuk performansı yüzünden Bölükbaşı ile arası açılan Acun Ilıcalı, genç oyuncuyu ve sevgilisini Instagram'da takip etmeyi bıraktı.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİNE ÇAĞRILMADILAR

İkiliyi takipten çıkan Acun Ilıcalı, Survivor birleşme partisine de genç aşıkları çağırmadı. Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı ise Acun Ilıcalı'yı Instagram'da takip etmeye devam ediyor.