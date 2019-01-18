Acun Ilıcalı Kanser Hastası Caner'in Dileğini Gerçekleştirdi
1 saat önce
Acun Ilıcalı kanser hastası Caner'in dileğini gerçekleştirdi Ilıcalı, tek isteği "O Ses Türkiye" yarışmasında şarkı söylemek olan Caner'i özel uçağıyla Hatay'dan İstanbul'a götürdüHATAY - Televizyoncu Acun Ilıcalı, tek isteği "O Ses Türkiye" yarışmasında şarkı söylemek olan Caner'i özel...
Acun Ilıcalı
kanser hastası Caner'in dileğini gerçekleştirdi
Ilıcalı, tek isteği "O Ses Türkiye
" yarışmasında şarkı söylemek olan Caner'i özel uçağıyla Hatay
'dan İstanbul
'a götürdü
HATAY - Televizyoncu Acun Ilıcalı, tek isteği "O Ses Türkiye" yarışmasında şarkı söylemek olan Caner'i özel uçağıyla Hatay'dan İstanbul'a götürdü.
Kanser hastalığıyla mücadele eden ve tek hayali O Ses Türkiye'de şarkı söylemek olan Caner Güdük'ün çağrısına Acun Ilıcalı'dan cevap geldi,
Geçtiğimiz günlerde İhlas Haber Ajansı
'nın "Kanser hastası Caner'in tek dileği sahnede türkü söylemek" başlıklı haberine kayıtsız kalmayan Acun Ilıcalı, Caner Güdük'ün hayalini gerçekleştirmek üzere özel uçağını, Hatay'a gönderdi.
Ilıcalı'nın özel uçağı ile Hatay'dan İstanbul'a giden kanser hastası Caner Güdük, hayalini gerçekleştiren Acun Ilıcalı ve tüm ekibine teşekkür etti.
"O Ses Türkiye" sahnesine çıkarak şarkı söyleyen kanser hastası Caner Güdük'ün katıldığı programın önümüzdeki günlerde TV8 ekranlarına geleceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:31 Kaynak: İHA
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