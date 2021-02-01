Acun Ilıcalı kızının doğum gününü kutladı! Anne de olsan benim bebeğimsin
01.02.2021 08:12
Acun Ilıcalı, kızıyla fotoğrafını sosyal medyada şu notla yayınladı: "Benim ilk göz ağrım, canım kızım, iyi ki doğmuşsun, iyi ki benim kızım olmuşsun. Allah herkese senin gibi bir evlat nasip etsin.
Acun Ilıcalı, kızıyla fotoğrafını sosyal medyada şu notla yayınladı: "Benim ilk göz ağrım, canım kızım, iyi ki doğmuşsun, iyi ki benim kızım olmuşsun. Allah herkese senin gibi bir evlat nasip etsin. Nice mutlu seneleri beraber geçirelim."
Banu Ilıcalı'nın bebeklik fotoğrafını Instagram'da paylaşan Seda Başbuğ da o karenin altına şöyle yazdı: "Sen bir tanecik serçem ve ponponumsun ve anne de olsan benim bebeğimsin. Seni çok seviyorum." 3 yıl önce Efe Ceyhun'la evlenen Banu Ilıcalı, geçtiğimiz temmuz ayında anne olmuştu.
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