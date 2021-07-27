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Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'dan sonra Behzat Ç.'yi de yeniden çekmek için adım attı - Son Dakika

Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'dan sonra Behzat Ç.'yi de yeniden çekmek için adım attı

27.07.2021 12:18
Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'dan sonra Behzat Ç.'yi de yeniden çekmek için adım attı, System.String[]

Yayınladığı döneme damga vuran Leyla ile Mecnun dizisini Exxen için yeniden çekmeye başlayan Acun Ilıcalı'nın efsane yapım Behzat Ç. için de harekete geçtiği iddia edildi. Hatta Ilıcalı'nın dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlı ile görüştüğü kulislerde konuşulanlar arasında.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, 2021'in başında yeni platformu Exxen'i izleyiciyle buluşturdu. Platformda birçok program ve diziye yer veren Ilıcalı, yayınladıkları döneme damga vuran ve günümüzde de konuşulmaya devam eden diziler için çalışmalara başladı.

BEHZAT Ç. YENİDEN Mİ ÇEKİLECEK?

İlk hamlesini Leyla ile Mecnun dizisi için yapan Acun Ilıcalı, eski kadroyu yeniden bir araya getirerek çekimlere başladı. Ünlü televizyoncunun şimdi de başrolünü Erdal Beşikçioğlu'nun oynadığı Behzat Ç.'yi yeniden izleyiciyle buluşturmak çalışmalara başladığı ileri sürüldü.

Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'dan sonra Behzat Ç.'yi yeniden çekmek için harekete geçti
Erdal Beşikçioğlu

ESKİ KADRO VE SENARYOYU İSTİYOR

Ilıcalı'nın Behzat Ç.'yi aynı kadro ve senaryo ile yeniden çekmek için Beşikçioğlu ile görüştüğü oyuncunun da düşünmek için zaman istediği de konuşulanlar arasında.

Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'dan sonra Behzat Ç.'yi de yeniden çekmek için adım attı

Erdal Beşikçioğlu, Acun Ilıcalı, Exxen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'dan sonra Behzat Ç.'yi de yeniden çekmek için adım attı - Son Dakika Magazin


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