Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'dan sonra Behzat Ç.'yi de yeniden çekmek için adım attı

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, 2021'in başında yeni platformu Exxen'i izleyiciyle buluşturdu. Platformda birçok program ve diziye yer veren Ilıcalı, yayınladıkları döneme damga vuran ve günümüzde de konuşulmaya devam eden diziler için çalışmalara başladı.

BEHZAT Ç. YENİDEN Mİ ÇEKİLECEK?

İlk hamlesini Leyla ile Mecnun dizisi için yapan Acun Ilıcalı, eski kadroyu yeniden bir araya getirerek çekimlere başladı. Ünlü televizyoncunun şimdi de başrolünü Erdal Beşikçioğlu'nun oynadığı Behzat Ç.'yi yeniden izleyiciyle buluşturmak çalışmalara başladığı ileri sürüldü.

Erdal Beşikçioğlu

ESKİ KADRO VE SENARYOYU İSTİYOR

Ilıcalı'nın Behzat Ç.'yi aynı kadro ve senaryo ile yeniden çekmek için Beşikçioğlu ile görüştüğü oyuncunun da düşünmek için zaman istediği de konuşulanlar arasında.