Acun Ilıcalı: Melisa'nın Sihirli Annem'i izlediğini görünce...

Yepyeni bir kadroyla dizinin çekimlerinin başladığını söyleyen Ilıcalı, "Melisa ile kahvaltıdaydık baktım Sihirli Annem'i seyrediyor. Sihirli Annem eski ama çok başarılı bir dizi. Baktım Melisa nefes almadan seyrediyor. Ben de 'madem bu kadar seviyor yenisini yapayım bari' dedim. Sonra hemen yapımcımızı aradım o da duyarlılık gösterdi ve şimdi çekimdeler" dedi.

MELİSA'YA ÇAĞRI YAĞDI

Acun Ilıcalı'nın bu sözleri sosyal medyada çok konuşuldu... Bir çok kişi sevdikleri projelerin yeniden çekilebilmesi için Melisa'ya çağrıda bulundu...