Acun Ilıcalı: Murat Boz, Hadise'yi Instagram'dan blocklayacak!
26 dakika önce
Yılın büyük kısmını Dominik'te geçiren Acun Ilıcalı yağmurlu İstanbul gecelerinde plaj terliği ve şortla geziyor.
Yılın büyük kısmını Dominik'te geçiren Acun Ilıcalı yağmurlu İstanbul gecelerinde plaj terliği ve şortla geziyor.
#AcunIlıcalı
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:05
İstanbul için bir yağış uyarısı da Valilik'ten geldi Jeologlardan İstanbul depremi uyarısı: Sismik aktivite sürüyor Meteoroloji, İstanbul'daki sağanak yağışın akşam saatlerine kadar süreceğini duyurdu İstanbul'da beklenen yağış başladı, trafik durma noktasına geldi!