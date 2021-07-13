Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı

Kazancıyla sık sık gündem olan Acun Ilıcalı, bu sefer kızı Yasemin'le verdiği poz nedeniyle gündem oldu. Ilıcalı kızı Yasemin Ilıcalı ile bir pozunu paylaşmış ve paylaşımına da "Hiç büyümeyeceksin gibi geliyordu, nasıl da büyüdün nasıl da böyle güzel oldun... Senin o bakışlarını yerim benim biricik Yasemin'im..." notunu düşmüştü.

TOPLAMDA 3 BİN 373 TL

4 kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın paylaşımına beğeni yağmıştı. Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın kıyafetinin fiyatı da sosyal medyada gündem oldu. 14 yaşındaki Ilıcalı'nın elbisesi 2 bin 450 TL olması çok konuşuldu. Yasemin Ilıcalı'nın ayakkabısı ise 923 TL idi.

ELBİSE VE AYAKKABININ FİYATINA YORUM YAĞDI

Elbiseyi çok beğenen bazı takipçiler, "Keşke benim de olsa ama ben fakirim" yorumunda bulundu. Bazı sosyal medya kullanıcılar, Acun Ilıcalı'nın kazancına göre fiyatların makul olduğunu belirtirken, bazı kullanıcılar ise bir çocuğa göre fiyatların yine de yüksek olduğunu savundu.

İşte sosyal medyada Yasemin Ilıcalı'nın elbisesi ve ayakkabısı hakkında yapılan bazı yorumlar:

- Babasının kazancı ne kadar olursa olsun, çocuk için fazla bir miktar

- Asgari ücretten daha fazla, bence gereksiz

- Babasının kazancına göre fazla olduğunu düşünmüyorumn

- Acun Ilıcalı'nın kızı, tabii ki de giyecek abartmayın