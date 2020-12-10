Acun Ilıcalı'nın dost acısı - Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın dost acısı

10.12.2020 14:51
Acun Ilıcalı'nın dost acısı, System.String[]

Ilıcalı'nın ABD'de yaşayan arkadaşı Levent Bozkurt, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü.

Ilıcalı'nın ABD'de yaşayan arkadaşı Levent Bozkurt, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. Ilıcalı, eski dostuna bu sözlerle veda etti:

İyilik delisi, güzel kalpli, benim sevgili dostum... Paylaştığımız güzellikleri, bana olan desteğini, gülen gözlerini hiç unutmayacağım. Hayatımda çok az insan için herkesin bu kadar güzel konuştuğunu duydum. O kadar güzel bir sevgi dağı bıraktın ki arkanda eminim karşılığını göreceksin... Sen benim gerçek dostumsun ve hep kalbimde yaşayacaksın..

Acun Ilıcalı'nın dost acısı

Amerika Birleşik Devletleri, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı'nın dost acısı - Son Dakika Magazin


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