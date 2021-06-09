TV8 ekranlarının sevilen yarışma programları arasında yer alan MasterChef Türkiye'den sonunda hayranların beklediği haber geldi.
Her yıl Survivor'un final yapmasıyla ekranlara gelen MasterChef yarışması için geri sayım başladı. Büyük kitleler tarafından takip edilen yarışmadan yeni sezonun ilk tanıtımı geldi.
Söz konusu tanıtım filmi; Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna etiketleri ile yayınlandı.
Son Dakika › Magazin › Acun Ilıcalı'nın ekranlara kilitleyecek yeni projesi için geri sayım başladı - Son Dakika Magazin