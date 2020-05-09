Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibinden açıklama geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibinden açıklama geldi - Son Dakika Spor

Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibinden açıklama geldi

10 dakika önce

Türk televizyon dünyasının önemli isimlerinden Acun Ilıcalı'nın kulüp satın almak istediğini söylemesinin sonrasında bu kulübün, Fortuna Sittard olduğu iddia edilmişti. Konu ile ilgili olarak Hollanda ekibinin Türk başkanı Işıtan Gün açıklamalarda bulundu ve kulübün satışına yönelik çıkan haberleri yalanladı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın " Avrupa'da bir kulüp satın almayı düşünüyorum" açıklamasının ardından bu kulübün Hollanda'nın Fortuna Sittard kulübü olduğu iddia edilmişti.

Birkaç ay önce Acun Ilıcalı ve Fortuna Sittard kulübü arasında görüşmelerin yapıldığı fakat anlaşmanın sağlanamadığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'den açıklama geldi.

"HİÇBİR ŞEYDEN HABERİM YOK"

FutbolArena'ya konuşan Işıtan Gün, böyle bir satışın söz konusu olmadığını söyleyerek iddialara nokta koydu.

Hibir şeyden haberi olmadığını vurgulayan Işıtan Gün, "Böyle bir satış durumu söz konusu değil. Gerçekten hiçbir şeyden haberim yok. Bu iddiaların nereden çıktığını da anlamadım" ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN OLMAK İÇİN VAKTİM YOK AMA KULÜP SATIN ALMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada başkanlık ya da yöneticilik yapmak için vaktinin olmadığını ve bu nedenle Fenerbahçe başkanlığını düşünmediğini dile getirmişti.

Hayatı boyunca hiç başarısız olmadığını söyleyen Acun, "Bu işte amatör kaldığın zaman işin zevkini dibine kadar yaşıyorsun. Fenerbahçe'nin Avrupa kupasındaki bütün maçlarına gittim. Orada o yöneticilerimizin taşıdığı yükü gördüm. Başarıya karşı aşırı derecede bağımlılığım var. Hayatımda hiç başarısız olmadım. Yani ara dönemler olabilir ama genel anlamda başarısız olmadım. Yönetici olmak falan bunlar benim için kolay işler değil. Diğer işlerimi bırakmam lazım şu anda öyle bir vaktim yok. Spor kanalıyla ilgili de bir planım yok. Ancak şunu söyleyebilirim Avrupa'da bir kulüp almayı düşünüyorum." şeklinde konuşmuştu.

Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibinden açıklama geldi
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Acun Ilıcalı, Hollanda, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 08:59 

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