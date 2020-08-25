Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Süper Lig'den transfere devam! Kayseri'den Rienstra'yı...

Sezon başında Hollanda'nın Heerenveen takımından 2 sezonluk transfer edilen Ben Rienstra, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Fortuna Sittard takımına verildi.

Kayserispor, bu transferden 150 Bin euro bonservis parası kazanacak.

Ben Rienstra, Hes Kablo Kayserispor forması altında 26 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası maçında görev aldı.

ACUN ILICALI, SÜPER LİG'DEN 3. TRANSFERİNİ YAPTI!

Daha önce Gençlerbirliği'nden sağ bek Mike van Beijnen ve forvet Mats Seuntjens'i bedelsiz olarak kadrosuna katan Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Kayserispor'dan da Ben Rienstra'yı alarak Süper Lig'den 3. transferini yapmış oldu.

Transfer edilen 3 oyuncunun da Hollandalı olması dikkat çekti.