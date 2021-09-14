Acun Ilıcalı: O Ses Türkiye'de Hadise'nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz
14.09.2021 22:20
TV 8'in sevilen şarkı yarışması O Ses Türkiye'nin yeni sezondaki jürisiyle ilgili merak edilenleri Acun Ilıcalı yanıtladı. Ünlü şarkıcı Hadise'nin O Ses Türkiye'de olmayacağını söyleyen Ilıcalı, "Hadise'nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz. Hadise'yi O Ses Rap'te göreceğiz" dedi.
Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı oldu.
"SON AŞAMAYA GELDİK"
O Ses Türkiye jürisiyle ilgili gelen soruya Acun Ilıcalı, "Bir şey yaparken karşılıklı konuşuruz. Büyük ihtimalle belli olacak ama iki üç gün müsaade et bana. Bu sene jürileri ikiye ayırdık. O ses rap yapacağız. Hadise'yi O Ses Rap'te düşünüyoruz. Hadise'nin O Ses'teki yerine bir isim düşünüyoruz. O isim de çok kolay değil. O açıdan baktığımız zaman kafa yormamız gerekiyor. Son aşamaya geldik" yanıtını verdi.
Son Dakika 22:02 Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış 20:54 Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu! Açılış maçında birden fazla rekora imza attı 20:46 Taliban'ın korkunç idam anı! Dar ağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti 20:10 Apple, iPhone 13'ü tanıttı! İşte yeni modeller ve fiyatları 19:35 Son Dakika: Türkiye'de 14 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti 27 bin 802 yeni vaka tespit edildi 18:29 AK Partili Bülent Turan'dan siyaset kulislerini sallayacak CHP iddiası: HDP kimi isterse o aday olacak 16:42 Son dakika: Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi! 12 ilimiz için sağanak yağış ve sel uyarı geldi 15:55 Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı