Acun Ilıcalı: O Ses Türkiye'de Hadise'nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz

Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı oldu.

"SON AŞAMAYA GELDİK"

O Ses Türkiye jürisiyle ilgili gelen soruya Acun Ilıcalı, "Bir şey yaparken karşılıklı konuşuruz. Büyük ihtimalle belli olacak ama iki üç gün müsaade et bana. Bu sene jürileri ikiye ayırdık. O ses rap yapacağız. Hadise'yi O Ses Rap'te düşünüyoruz. Hadise'nin O Ses'teki yerine bir isim düşünüyoruz. O isim de çok kolay değil. O açıdan baktığımız zaman kafa yormamız gerekiyor. Son aşamaya geldik" yanıtını verdi.