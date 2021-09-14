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Acun Ilıcalı: O Ses Türkiye'de Hadise'nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz - Son Dakika

Acun Ilıcalı: O Ses Türkiye'de Hadise'nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz

14.09.2021 22:20

TV 8'in sevilen şarkı yarışması O Ses Türkiye'nin yeni sezondaki jürisiyle ilgili merak edilenleri Acun Ilıcalı yanıtladı. Ünlü şarkıcı Hadise'nin O Ses Türkiye'de olmayacağını söyleyen Ilıcalı, "Hadise'nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz. Hadise'yi O Ses Rap'te göreceğiz" dedi.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı oldu.

"SON AŞAMAYA GELDİK"

O Ses Türkiye jürisiyle ilgili gelen soruya Acun Ilıcalı, "Bir şey yaparken karşılıklı konuşuruz. Büyük ihtimalle belli olacak ama iki üç gün müsaade et bana. Bu sene jürileri ikiye ayırdık. O ses rap yapacağız. Hadise'yi O Ses Rap'te düşünüyoruz. Hadise'nin O Ses'teki yerine bir isim düşünüyoruz. O isim de çok kolay değil. O açıdan baktığımız zaman kafa yormamız gerekiyor. Son aşamaya geldik" yanıtını verdi.

Acun Ilıcalı: O Ses Türkiye'de Hadise'nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz

O Ses Türkiye, Acun Ilıcalı, Hadise, Tv8, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı: O Ses Türkiye'de Hadise'nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı: O Ses Türkiye'de Hadise'nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz - Son Dakika
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