Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'de itiraf etti:

O Ses Türkiye'nin son bölümünde konuşan Acun Ilıcalı, 11 sene önceki yayın kazasını anlattı. Bir dönem ekrana damga vuran Var Mısın Yok Musun yarışması sırasında başlarına gelen bir yayın kazasını anlatan Ilıcalı, "Televizyon tarihimdeki en korkutucu andı" dedi.



Başından geçen olayı anlatan Acun Ilıcalı şunları söyledi:



"Bundan yıllar önceydi. Televizyon tarihimdeki en korkutucu andı. Var Mısın Yok Musun'da Afganistan'dan Türkiye'ye



gelen Hekim isimli bir yarışmacı vardı. 45 yıldır ailesini görmemiş, Afganistan'da bırakıp gelmiş.Artık ailesinin izini de kaybetmiş. 45 yıl sonra televizyon yayınında Afganistan'daki bir köyde kız kardeşi görüyor.



Bu benim kardeşim diyor ve bize haber yolluyor. Biz de uçak biletlerini hazırlayıp gönderdik ve İstanbul'a davet ettik.



Hekim'in yarışacağı güne denk getirdik, sürpriz yapacaktık. Hekim yarışırken kız kardeşi kapı açıldı içeri girdi. 45 yıl



sonra kız kardeşini karşısına gören Hekim bayıldı. Biz çekimi iptal edip hep birlikte hastaneye gittik. Hepimiz çok



korkmuştuk. O günden sonra böyle büyük sürprizler yapmamaya dikkat ediyorum"