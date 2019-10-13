Son Dakika Haberleri: Acun ılıcalı ölümden döndü
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Acun ılıcalı ölümden döndü

12 dakika önce

Talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Sağlık durumum çok iyi. Arayan soran herkese teşekkürler, sevgilerİSTANBUL,(DHA)- Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Anadolu yakasında kaza geçirdi.

Talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Sağlık durumum çok iyi. Arayan soran herkese teşekkürler, sevgiler

İSTANBUL,(DHA)- Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Anadolu yakasında kaza geçirdi. Ilıcalı'nın yara almadan kurtulduğu kazada lüks aracı kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, perşembe günü akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda Avrupa'dan Anadolu yakasına geçtikten bir süre sonra Acun Ilıcalı'nın kullandığı aracın lastiğinin patlaması sonucu araç bariyerlere çarptı. Ilıcalı, kazayı yara almadan atlatırken, kazada lüks araç kullanılamaz hale geldi. Kazanın ardından Ilıcalı'ya geçmiş olsun mesajları yağdı. Ilıcalı ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Sağlık durumum çok iyi. Arayan soran herkese teşekkürler, sevgiler ifadelerini kullandı.

Acun ılıcalı ölümden döndü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 10:59 Kaynak: DHA
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