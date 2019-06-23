Son Dakika Haberleri: Acun Ilıcalı oy kullandı
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Acun Ilıcalı oy kullandı

1 saat önce

ÜNLÜ yapımcı Acun Ilıcalı, oyunu Levent'te kullandı.

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ÜNLÜ yapımcı Acun Ilıcalı, oyunu Levent'te kullandı.
Lütfü Banat İlkokulu'nda da birçok ünlü ismin oyunu kullanmasının ardından Acun Ilıcalı da öğle saatlerinde oy kullanmaya geldi. Acun Ilıcalı, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların isteklerini geri çevirmedi.


 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:38 Kaynak: DHA
Acun Ilıcalı, Güncel
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