Acun Ilıcalı oy kullandı
1 saat önce
ÜNLÜ yapımcı Acun Ilıcalı, oyunu Levent'te kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:38 Kaynak: DHA
ÜNLÜ yapımcı Acun Ilıcalı
, oyunu Levent'te kullandı.
Lütfü Banat İlkokulu'nda da birçok ünlü ismin oyunu kullanmasının ardından Acun Ilıcalı da öğle saatlerinde oy kullanmaya geldi. Acun Ilıcalı, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların isteklerini geri çevirmedi.
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