Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu için istisna yapıp, ailesiyle görüşme hakkı verdi - Son Dakika

Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu için istisna yapıp, ailesiyle görüşme hakkı verdi

18.05.2021 09:52

Survivor 2021'in dün akşam yayınlanan bölümünde aile ödülünü mavi takım yarışmacıları kazandı. Kaybeden kırmızı takım yarışmacıları aileleriyle yalnızca 3'er dakika görüşürken; Acun Ilıcalı inisiyatifini kullanarak Aleyna Kalaycıoğlu için bir istisna yaptı. Ilıcalı, oyun öncesinde annesi ve kardeşi Cansu ile buluştuğu anlarda herkesi duygulandıran Aleyna'nın, ödülden tam yararlanacağını söyledi ve, "Cansu'nun buraya kadar gelip hayallerine kavuşmamasına gönlüm razı olmaz" ifadelerini kullandı.

Survivor'da aylardır ailelerinden uzak kalan yarışmacılar, en anlamlı ödül olan 'aile ödülü' oyununda iki gün boyunca mücadele etti. Finali Dominik'ten canlı olarak yayınlanan ödül oyununu mavi takım kazandı. Oyunu kazanan mavi takım yarışmacıları, aileleriyle yemek yeme şansı elde etti. Kaybeden kırmızı takım ise aileleriyle 3'er dakikalık görüşme yapabilecek.

ALEYNA VE KARDEŞİNİN BULUŞMASI DUYGULANDIRMIŞTI

İki etaptan yapılan aile ödülü öncesi Dominik'e gelen aileleriyle görüşen yarışmacılardan kırmızı takımdan Aleyna ile kardeşi Cansu'nun buluştuğu anlar izleyicileri gözyaşlarına boğmuştu. Geçirdiği bir trafik kazası sonrasında engelli olan Cansu'nun ablası Aleyna'yla kavuştuğu anlarda hem yarışmacılar hem de izleyiciler zor anlar yaşamıştı.

Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu'na ailesiyle görüşme hakkı verildi

"ALEYNA ÖDÜLDEN TAM YARARLANACAK"

Acun Ilıcalı ise canlı yayında, Survivor'da oyunu kaybeden kırmızı takım yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun ödülden tam olarak yararlanacağını açıkladı. Aleyna'nın kardeşi Cansu'nun hayal kırıklığı yaşamasına gönlünün razı olmayacağını söyleyen Ilıcalı, "Aileleriyle 3'er dakikalık görüşme süresi vereceğiz kırmızı takıma. Ancak Aleyna'nın durumundaki fark şu. Aleyna'ya bir istisna yapacağız. Pırlanta gibi bir genç kızımız var. Genç kızımız Cansu'nun buraya kadar gelip de hayallerine kavuşamamasına gönlüm razı olmaz. Bu jestimizi sevgili Cansu için yapıyoruz. Cansu buraya zor şartlarda ve ablasını sayıklaya sayıklaya geldi. Kendi inisiyatifimi kullanarak ödülden tam yararlanma hakkı veriyorum Aleyna'ya. Aranızdaki sevgi beni çok etkiledi" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu'na ailesiyle görüşme hakkı verildi

Ilıcalı'nın jesti karşısında gözyaşlarına boğulan Aleyna ise, sarılarak teşekkür etti.

Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu'na ailesiyle görüşme hakkı verildi

"YAŞADIĞIMIZ TALİHSİZ OLAYDAN SONRA CANSU ENGELLİ KALDI"

Geçtiğimiz bölümlerde yıllar önce geçirdiği bir kaza sonrası engelli kalan kardeşinin yaşadıklarını anlatan Aleyna Kalaycıoğlu, şunları söylemişti: "Acun Bey'in Meryem'e 'Sakatlıktan ötürü devam edemeyeceksin' dediğinde aklıma kardeşim geldi. 8 yıl önce başımıza talihsiz bir olay geldi ve kardeşim yüzde 100 engelli. Cansu'yu düşündüm. Cansu'yu hatırladıkça kötü oldum. Benim kardeşim yürüyüp konuşabilecekti, abla diyebilecek. Şu an diyemiyor. Ben buna kader demek istemiyorum. Bu kader değil, büyük bir olay. Benim annem hayatını bıraktı, kardeşine bakıyor. Beni okutmaya çalışıyor. Allah herkesin yanında olsun. Allah herkese sağlık versin. Ben şu an buradaysam sağlıklı olduğum için buradayım"

Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu'na ailesiyle görüşme hakkı verildi

Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu için istisna yapıp, ailesiyle görüşme hakkı verdi

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Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu için istisna yapıp, ailesiyle görüşme hakkı verdi - Son Dakika Magazin


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