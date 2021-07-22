Acun Ilıcalı, PSV- Galatasaray maçına damgasını vuran o iddiaları yalanladı: Sorun Hollandalı servis sağlayıcılarından kaynaklıdır

UEFA organizasyonlarının yayın haklarını alan Acun Ilıcalı'nın kanalında ilk maçta yaşanan kesinti futbolseverlerin tepkisini çekti. Maçın ilk yarısının büyük bölümü dondu, bir süre sonra yayın tamamen gitti. Ekranda, "Teknik bir arıza" yazısı belirse de illegal bahis reklamlarından kaynaklı olduğu iddiaları hızlıca yayıldı.

"GELİR SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Karşılaşmanın ikinci yarısında panolardaki bahis reklamlarının kalkmasıyla yayın geri geldi. Maçı anlatan spiker Melih Gümüşbıçak, "TV8'in bir gelir elde etmesi söz konusu değildir. Hollandalı servis sağlayıcılarından kaynaklıdır" açıklaması yapmasının ardından bugün de Acun Ilıcalı'dan aynı ifadeleri içeren bir paylaşım geldi.

"BİLGİMİZ DIŞINDADIR"

Acun Ilıcalı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "PSV - Galatasaray maçında TV'de yayınlanan sanal reklamlar ve yaşanan teknik sorun Hollandalı servis sağlayıcıdan kaynaklanmıştır. Uygulanan sanal reklamlar tamamen bilgimiz dışındadır. TV8'in bir gelir elde etmesi asla söz konusu değildir" ifadelerini kullandı. Ancak çok sayıda takipçisi kesilen yayın yüzünden Acun Ilıcalı'nın bu paylaşımının altına tepki içeren yorumlar bıraktı.