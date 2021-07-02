Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti

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Şeyma Subaşı ile olan evliliğini bitirdikten sonra Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı sevgilisinin 22'inci yaş gününü sosyal medya hesabı Instagram üzerinden kutladı.

AŞK DOLU SÖZLER

Ayça Çağla Altunkaya ile pozunu paylaşıp aşk dolu paylaşım da bulunan Acun Ilıcalı, "Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu senelerin olsun. Güzel kalbin bana mutluluk vermeye devam etsin" yazdı. Ilıcalı, paylaşımın altına gülücük koymayı ihmal etmedi.

ÇAĞLA, ŞEYMA'YLA AYNI GÜN DOĞMUŞ

Çağla Altunkaya ve Şeyma Subaşı'nın doğum günlerinin aynı tarihte olması da sosyal medyada dikkat çekti.