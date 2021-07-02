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Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti - Son Dakika

Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti

02.07.2021 17:55

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 22 yaşına giren sevgilisi Çağla Altunkaya'nın yeni yaşını kişisel Instagram hesabından yaptığı aşk dolu paylaşımla kutladı. Öte yandan, Çağla Altunkaya ve Şeyma Subaşı'nın doğum günlerinin aynı tarihte olması da dikkat çekti.

Şeyma Subaşı ile olan evliliğini bitirdikten sonra Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı sevgilisinin 22'inci yaş gününü sosyal medya hesabı Instagram üzerinden kutladı.

AŞK DOLU SÖZLER

Ayça Çağla Altunkaya ile pozunu paylaşıp aşk dolu paylaşım da bulunan Acun Ilıcalı, "Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu senelerin olsun. Güzel kalbin bana mutluluk vermeye devam etsin" yazdı. Ilıcalı, paylaşımın altına gülücük koymayı ihmal etmedi.

Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti

ÇAĞLA, ŞEYMA'YLA AYNI GÜN DOĞMUŞ

Çağla Altunkaya ve Şeyma Subaşı'nın doğum günlerinin aynı tarihte olması da sosyal medyada dikkat çekti.

Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti

Çağla Altunkaya, Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı, Doğum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti - Son Dakika Magazin


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