Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin ne zaman yayınlanacağını duyurdu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin ne zaman yayınlanacağını duyurdu - Son Dakika Magazin

Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin ne zaman yayınlanacağını duyurdu

10 dakika önce

Eser Yenenler'in programına konuk olan Acun Ilıcalı, yıllardır ekranların vazgeçilmez yarışması olan Survivor'un ne zaman başlayacağını duyurdu.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Eser Yenenler Show'un özel bölümüne konuk oldu. Survivor'dan bahseden Ilıcalı, yarışmanın 16 Şubat'ta başlayacağını söyledi.

DETAYLAR BELLİ OLUYOR

Survivor, bu yıl Ünlüler-Gönüllüler şeklinde iki takım halinde olacak. Geçtiğimiz aylarda yarışmanın ilk kesinleşen yarışmacısının oyuncu Ersin Korkut olduğunu söyleyen Ilıcalı, bu sefer de yarışmanın kesinleşen tarihinin 16 Şubat olduğunu söyledi.

UĞUR PEKTAŞ YER ALACAK MI?

Öte yandan Acun Ilıcalı, daha önce 'Survivor'ın ilk şampiyonu Uğur Pektaş'ın yüzde 90 ihtimalle, 2020 kadrosunda yer alacağını söylemişti.

SEÇMELER BAŞLADI

Geçtiğimiz yıl Türkiye-Yunanistan olarak iki farklı ülke yarışmacılarının performans sergilediği programda, Yusuf Karakaya şampiyonluk ipini göğüslemişti. Yarışmanın yeni sezonunda yarışacak olan isimler ise henüz netleşmedi. Geçtiğimiz günlerde TV8'in internet sitesinde, 'Survivor 2020' için İstanbul, Bursa, Sakarya ve Antalya'da seçmelerin başladığı duyurulmuştu.

Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin ne zaman yayınlanacağını duyurdu
Acun Ilıcalı, Survivor Türkiye'nin ne zaman başlayacağını açıkladı

Eser Yenenler, Acun Ilıcalı, Uğur Pektaş, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hadise'nin Seda Sayan'la paylaştığı fotoğraftaki Beyaz Öztürk detayı herkesi güldürdü
Kourtney Kardashian'ın "Baklava" paylaşımına düştüğü not Türk takipçilerini ayaklandırdı Neslihan Doğrusöz ile aşk yaşayan Sevda Demirel'den düğün itirafı: Davullu zurnalı yapacağız Şevval Sam, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı

Son Dakika Haberleri
11:02 Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin ne zaman yayınlanacağını duyurdu - Son Dakika Magazin
10:30 Hadise'nin Seda Sayan'la paylaştığı fotoğraftaki Beyaz Öztürk detayı herkesi güldürdü - Son Dakika Magazin
10:21 Kourtney Kardashian'ın "Baklava" paylaşımına düştüğü not Türk takipçilerini ayaklandırdı - Son Dakika Magazin
09:46 Brad Pitt: 'Alkolizmden Bradley Cooper sayesinde kurtuldum' - Son Dakika Magazin
09:43 Neslihan Doğrusöz ile aşk yaşayan Sevda Demirel'den düğün itirafı: Davullu zurnalı yapacağız - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 11:12:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin ne zaman yayınlanacağını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]