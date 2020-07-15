Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi - Son Dakika

Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi

Survivor 2020'de Cemal Can Canseven'in şampiyon olmasının ardından diğer finalist Barış Murat Yağcı'yı destekleyenler, final sonucunun şaibeli olduğunu iddia ederek sahte noter belgesini paylaştı. Söz konusu iddialar üzerine açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Birisi sahte bir belge uydursun, biz de inanalım" dedi.

Survivor 2020'nin dün gerçekleşen finalinde Cemal Can Canseven şampiyon oldu. Diğer finalist Barış Murat Yağcı'yı destekleyenler SMS sonuçlarının şaibeli olduğunu iddia ederek, noter sonuçlarının açıklanması için Twitter'da gündem oluşturdu. 'Tv8NoterSonucu BarışŞampiyon' etiketi kısa sürede Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.

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Konuya ilişkin açıklama yapan programın yapımcısı ve sunucu Acun Ilıcalı, Twitter'da dolaşıma giren belgenin sahte olduğunu açıkladı. Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Birisi sahte bir belge uydursun, biz de inanalım... Ne güzel bir dünya, ben de sahte mühürlü bir kağıda Boğaz Köprüsü benimdir yazacağım, bakalım veriyorlar mı? :)"

Sosyal medyada gündem olan sahte belge:

Barış Murat Yağcı, Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 19:13 

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi - Son Dakika Magazin
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