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Acun Ilıcalı, tartışmalara son noktayı koydu! Aleyna'nın annesinin gönderdiği mesajları tek tek okudu - Son Dakika

Acun Ilıcalı, tartışmalara son noktayı koydu! Aleyna'nın annesinin gönderdiği mesajları tek tek okudu

07.06.2021 09:30

Survivor 2021'in son bölümlerine damga vuran olay Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in aileleri arasında yaşanan tartışma olmuştu. Kalaycıoğlu'nun annesi tarafından sürekli suçlandığını belirten Acun Ilıcalı, konseyde anne Zuhal Kalaycıoğlu'nun prodüksiyon ekibinden birine attığı mesajları tek tek okudu.

Yıllardır ekranlarda olan Survivor'un bu sene yayınlanan bölümlerinde yarışmacılardan çok aileleri gündem oldu. Bir ödül oyunu için Dominik'e gelen ailelerden Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksek'in annesi arasında gerginlik çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan gerginliğe dayanamayan Acun Ilıcalı ise yarışmacılara aileleriyle konuşup bu konuyu kapatmasını istedi. Ancak gerginliğin bitmediğini gören Ilıcalı, ada konseyinde fena patladı.

"BİZ AİLELERİ YARIŞMAYA ALMADIK"

Ailelerin herhangi bir şekilde Survivor ile ilgili konulara girmemesi konusunda yarışmacıları uyardıklarını dile getiren Acun Ilıcalı, "Survivor tarihinde ilk defa aileler fazlasıyla bu işin içinde. Bundan son derece rahatsızız. Aileler iki yarışmacımızın ailesi bu konuda bizi üzecek şekilde sosyal medyada aktifler. Kızları, erkekleri isteyerek buraya katıldı herkesin. Biz aileleri yarışmaya almadık. Biz sizi aldık yarışmaya" demişti. Aleyna'nın annesinin kızının yarışmadan ayrılmasını istediğini de açıklayan llıcalı "Rica ederim bizi ve yarışmamızı rahat bıraksınlar" ifadelerini kullanmıştı.

ALEYNA'NIN ANNESİ, ACUN'A DEMEDİĞİNİ BIRAKMADI

Bu açıklamaların ardından gözler özellikle kızının Survivor'dan ayrılmasını isteyen Zuhal Kalaycıoğlu'na çevrildi. Twitter'daki paylaşımlarına devam eden Kalaycıoğlu, son paylaşımında "Sizin de çocuklarınız var, kızımı ve beni reyting malzemesi yaptınız" ifadelerini kullanmıştı. Survivor son bölümde ise Acun Ilıcalı, Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe'nin anneleriyle görüşmesine izin verdi.

Tartışmalara son noktayı koyan Acun Ilıcalı, Aleyna'nın annesinin yolladığı mesajları okudu

"SENİ SAHİPLENMEZLERSE YARIŞMAYI BIRAK"

Son derece duygusal anların yaşandığı konuşmada Aleyna yarışmadan çekilmek istemediğini ve pes etmeyeceğini belirtirken annesi Zuhal Kalaycıoğlu "Eğer ekip seni orada sahiplenmezse yarışmayı bırakmanı istiyorum" dedi. Annesinin bırak yarışmayı gel ısrarlarına rağmen Aleyna yarışmaya devam edeceğini söyledi ve annesini bu konuda ikna etti.

"ANNEN 5 GÜNDE 15 SESLİ, 25 YAZILI MESAJ ATTI"

Konseyde bu konu hakkında konuşan Acun Ilıcalı, "Annen bizim prodüksiyondaki arkadaşımıza son 5 günde 15 sesli, 25 de yazılı mesaj atıyor. 7 kere de arıyor. Dediği tek bir şey var 'Kızım yarışmadan ayrılsın'. Twitter'dan da benimle ilgili paylaşım yapıyor. Sen mi yarışıyorsun annen mi belli değil"

Tartışmalara son noktayı koyan Acun Ilıcalı, Aleyna'nın annesinin yolladığı mesajları okudu

ACUN, MESAJLARI OKUDU

Aleyna'nın annesinin prodüksiyondaki görevliye gönderdiği mesajlardan bazıları da okuyan Acun, "Burada çok aile geldi gitti ancak bana bu derece sitem eden, benimle böyle konuşan kimseyi görmedim" dedi. Atılan mesajları okuyan Ilıcalı şunları söyledi:

"Gönderilen mesajlardan bazılarını okuyorum. 'Acun Bey'in Aleyna'yı korUduğunu düşünmüyorum. Çocuğuma ve bana zarar verdiğini düşünüyorum. Ben böyle bir ailenin olduğu ortamda bulunmak istemiyorum. Benim ve çocuğumun psikolojisini bunların bozmasına izin vermeyeceğim. Acun Medya olarak siz Ayşe'nin ailesini tercih ettiniz ve bu yüzden kızımı çekiyorum, bitti. Alternatifi yok beni de ikna etmeye çalışmayın. Yarın itibariyle Aleyna'yla konuşulsun. Siz kızımı eleyerek yollayamayacaksınız. Acun Bey de oraya adam gibi çıkacak ve Aleyna'yı annesinin yarışmadan çektiğini söyleyecek.' Yani hanımefendi yarışmacı olmuş ve böyle bir ortamda olmak istemiyormuş. Ben de sana zarar veriyormuşum."

Tartışmalara son noktayı koyan Acun Ilıcalı, Aleyna'nın annesinin yolladığı mesajları okudu

"ÖDÜL OYUNUNU CANSU İÇİN YAPTIM"

Acun Ilıcalı ise Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun aylar önce kendisine gönderdiği bir videoyu açıkladı. Ilıcalı, Survivor'da bu sene aile ödülü oyunu yapmalarının tek nedeninin Aleyna'nın kız kardeşi Cansu olduğunu söyledi. Ilıcalı konseyde şu açıklamaları yaptı: "Çok aile geldi gitti bana bu derece sitem eden böyle konuşan birini görmedim. Bundan 3 ay önce bana bir video geldi annenden. Videoda Cansu var. Cansu o kadar tatlı, şeker bir kız. Onu görünce çok mutlu oldum, insana enerji veren bir genç kızımız. Annen 'Cansu iletişim kuramıyor. Sizden bir isteği var. Cansu Dominik'e gelmek istiyor. Orada ablasını görmek ve ona sarılmak istiyor. Bunu sizden istiyor' dedi.

Hemen toplantı yaptım ve 'Bu kızın isteğini yerine getirmezsem rahat uyuyamam' dedim. Ancak sadece Cansu'yu getirsek, diğer yarışmacılara ve ailelerine haksızlık olacaktı. Bu sene ailelerin gelmesinin tek bir sebebi var Cansu. Ben Cansu gelsin diye aile ödülü yaptım bu sene.

"YOLCULUK 35 SAAT SÜRÜYOR DİYE ÖZEL UÇAK KİRALADIM"

Geçtiğimiz senelerde aileler geldiği zaman hep sorun yaşadık ve mutlu olmadık. Ancak 'Gerekirse ödül yapıyoruz ve ben bu kızı üzemem ölsem de getiririm' dedim. Normalde aktarmalarla 35 saat süren bir yolculuk olacaktı. Özel uçak da okyanusu geçemediği için THY'den yolcu uçağı kiraladım ve tur düzenleyerek aileleri de getirdik.

"SİZ BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİSİNİZ"

'Kızımı reyting malzemesi yapıyor' dedi ya bana. Sana 'Ara annenle konuş hemen ayrıl' dedim. Siz bizim için çok değerlisin. Burada verdiğiniz 5-6 aylık emeği görüyoruz. Burada bana emanetsiniz ve size gelen bir zarar falan yok. Sosyal medyaya takılmasın kimse. Twitter'a, Ekşi Sözlük'e kalsaydı 7 ülkede 50 prodüksiyon yapan biri olmazdım."

Acun Ilıcalı, tartışmalara son noktayı koydu! Aleyna'nın annesinin gönderdiği mesajları tek tek okudu
Survivor'da görülmemiş olay! Yarışmacılar arasındaki gerginliğe aileler de dahil oldu, Acun Ilıcalı isyan etti

Aleyna Kalaycıoğlu, Acun Ilıcalı, Survivor, Twitter, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı, tartışmalara son noktayı koydu! Aleyna'nın annesinin gönderdiği mesajları tek tek okudu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (2)
  • Bilaleminemurat Gurel: survivor bir yarışma.kurallari var.sonuna kadar tek tek dinledim.acun bey merhametli iyi zeki bir insan.soylediklerinde hakli.aleynanin annesi de kendince haklı ama acun medyaya niye saldırıyor?kızı da çok akilli bir kız.kendi isteğiyle ayrılmak isterse ayrılır.bence aileler hic karışmasın bu yarışmada.yarismacilarin konsantrasyonu bozuluyor.o yarışmaya girmek kolay da değil.fan kulüpleri de kendine bi çeki düzen versin.yarismacilari destekleyin ama lütfen karalamayın.... Cevap Yaz 12 12 Yayından Kaldır
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