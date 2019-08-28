Acun Ilıcalı: Türkiye'de rap müziğinin yükselişi 20 yıl gecikmeli oldu
1 saat önce
Acun Ilıcalı, Bebek'te yakın arkadaşının devraldığı otele girerken muhabirlerle karşılaştı.
Acun Ilıcalı, Bebek'te yakın arkadaşının devraldığı otele girerken muhabirlerle karşılaştı. Rap müziğin yükselişi hakkında konuşan Acun Ilıcalı "20 yıl gecikmeli oldu. Hepsini takdir ediyorum, güzel müzik yapıyorlar. Ceza'yı biliyoruz, Sagopa da çok yetenekli zaten" dedi. Gençlerin İngilizce rap şarkılarını ezbere söylediğini söyleyen Ilıcalı bir tek rap üzerine bir format yapmalarının mümkün olmadığını belirtti. Kanala ortak olmak isteyenlerin olduğunu ama böyle bir niyeti olmadığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:00
MTV Müzik Ödüllerinde sahneye çıkan French Montana, Alison Brie'nin dekoltesinden gözünü alamadı Acun Ilıcalı duyurdu: Ahmet Hakan Yetenek Sizsiniz'de jüri olabilir Şarkıcı Yaşar İpek'ten Emine Bulut'un kızı için Darüşşafaka'ya çağrı Gözde aşıklar Cem Yılmaz ve Defne Samyeli Bodrum'da tatil yapıyor