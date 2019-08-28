Son Dakika Haberleri: Acun Ilıcalı: Türkiye'de rap müziğinin yükselişi 20 yıl gecikmeli oldu
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Acun Ilıcalı: Türkiye'de rap müziğinin yükselişi 20 yıl gecikmeli oldu

1 saat önce

Acun Ilıcalı, Bebek'te yakın arkadaşının devraldığı otele girerken muhabirlerle karşılaştı.

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Acun Ilıcalı, Bebek'te yakın arkadaşının devraldığı otele girerken muhabirlerle karşılaştı. Rap müziğin yükselişi hakkında konuşan Acun Ilıcalı "20 yıl gecikmeli oldu. Hepsini takdir ediyorum, güzel müzik yapıyorlar. Ceza'yı biliyoruz, Sagopa da çok yetenekli zaten" dedi. Gençlerin İngilizce rap şarkılarını ezbere söylediğini söyleyen Ilıcalı bir tek rap üzerine bir format yapmalarının mümkün olmadığını belirtti. Kanala ortak olmak isteyenlerin olduğunu ama böyle bir niyeti olmadığını söyledi.

Acun Ilıcalı, Bebek, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:00 
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