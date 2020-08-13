Acun Ilıcalı ve Ersun Yanal'dan Semih Özsoy paylaşımı!

Fenerbahçe'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili Semih Özsoy'un görevinden istifa etmesinin yankıları sürüyor.

Sarı lacivertli kulüp, dün yaptığı açıklamayla Semih Özsoy'un istifa dilekçesinin kabul edildiğini resmen duyurmuş ve yolların ayrıldığını doğrulamıştı.

Semih Özsoy'un istifasının ardından sarı lacivertli ekibin eski teknik direktörü Ersun Yanal ve Fenerbahçeli kimliğiyle bilinen Acun Ilıcalı'dan paylaşımlar geldi.

Ersun Yanal, söz konusu paylaşımında, "İstifa şerefli bir müesesedir. FB için mücadeleni dışarıdan daha güçlü yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı ise "Fenerbahçe'nin başarısı için gece gündüz emek veren, kulubümüzün menfaatlerini gözetmeyi kendine görev edinen, zekasına hayran olduğum, dostluğunu her zaman hissettiğim Semih Özsoy'a klubümüze sağladığı katkılar için gönülden teşekkür ediyorum. Yeni sezonda Fenerbahçemizin maçlarını birlikte yine aynı heyecanla izleyeceğiz." yazdı.

Fenerbahçe'nin başarısı için gece gündüz emek veren, klubümüzün menfaatlerini gözetmeyi kendine görev edinen, zekasına hayran olduğum, dostluğunu her zaman hissettiğim Semih Özsoy'a klubümüze sağladığı katkılar için gönülden teşekkür ediyorum.

— Acun Ilıcalı (@acunilicali)