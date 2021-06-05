Acun Ilıcalı'ya, 'Senin kanalında olmaktan utanıyorum' demişti! Erkan Petekkaya'dan geri adım geldi

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Kırmızı Oda dizisinde rol alan Erkan Petekkaya, dün akşam TV8'de yayınlanan müzik töreninde cinsel organını gösterdiği gerekçe hakkında dava açılan Kerimcan Durmaz'a ödül verildiğini görünce sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı'ya ateş püskürdü. Oyuncu, "Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan" diyerek Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdiği paylaşım tepki çekince yayından kaldırdı. Gündeme bomba gibi düşen Petekkaya, yeni bir paylaşım yaparak geri adım attı.

ACUN ILICALI'YA DEMEDİĞİNİ BIRAKMADI

Dün akşam TV8 ekranında yayınlanan müzik ödül töreninde 'En İyi Çıkış' ödülü Peşimde şarkısıyla Kerimcan Durmaz'a verildi. Kırmızı Oda'da oynayan Erkan Petekkaya ise Acun Ilıcalı'ya tepki göstererek "Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu. Sizin gözlerinize. Helal olsun. Sizler utanmaz, iflah olmaz, kötü kişilersiniz. Acun Bey yuh size. Ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için. Acun efendi yuh" demişti.

PETEKKAYA GERİ ADIM ATTI

Paylaşımını kısa sürede silen Petekkaya, yeni bir paylaşım yaparak "Söylediğimde haklı olsam da üslubum hatalı olmuş. Bu yüzden lütfen kusura bakmayın" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun sert yorumlarına Acun Ilıcalı'dan henüz bir açıklama gelmedi.

TV8'de yayınlanan törende Kerimcan'a ödül verildiğini gören Erkan Petekkaya, Acun Ilıcalı'ya demediğini bırakmadı