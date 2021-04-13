Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? - Son Dakika

Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?

13.04.2021 10:09
Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?, System.String[]

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın, dün akşam TV8 ekranlarında düzenlediği Erzurumspor için yardım gecesinde ilginç anlar yaşandı Yayın esnasında bağış yapacağını söyleyip programı arayan bir kişi "Ben aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?" deyince Ilıcalı şaşkına döndü. Bir başka vatandaşın da 350 TL bağış yapmak için aramasının altında başka sebepler olduğunu söyleyen Ilıcalı, "İnsanların bu akşamki motivasyonunu bozmasanız olur mu" diyerek tepki gösterdi.

Kendi kanalı TV8'de daha önce de farklı spor kulüpleri için yardım geceleri düzenleyen Acun Ilıcalı, bu sefer de Erzurumspor için harekete geçti. Dominik'ten canlı yayın yapan Ilıcalı, bağış yapacağını söyleyerek yayına bağlanan kişiler yüzünden zor anlar yaşadı.

"AÇ KARNIMI DOYURAMIYORUM BİR DE YARDIM MI EDECEĞİM"

Dün akşam yayınlanan programa bağlanan Ali Akyüz isimli bir kişi "Ben aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?" dedi. Acun Ilıcalı da o sözlere karşılık, "Siz aradınız, biz aramadık sizi" diyerek tepki gösterdi.

"SURVIVOR'A SEÇİLEMEDİK BARİ BAĞIŞ YAPALIM"

Cenk Yıldıray isimli vatandaş ise, "Yıllardır Survivor'a başvura yapıyoruz ama kabul olmuyor, biz de dedik ki Erzurumspor'umuza bir bağış yapalım, o kabul olsun" dedi. Acun Ilıcalı ise bu sözlere karşılık, "Erzurumspor'a yardım yapmak, Survivor'a katılmaktan daha kolay. Doğru yolu seçmişsiniz" dedi.

Yardım gecesi düzenleyen Acun Ilıcalı'yı şoke eden telefon: Aç karnımı doyuramıyorum bir de bağış mı yapacağım

ACUN ILICALI FENA PATLADI

Bunun üzerine sözlerine devam eden Cenk Yıldıray isimli vatandaş "350 lira bağış yapmak istiyoruz" deyince iyice gerilen Ilıcalı, "350 lira mı bu? 350 lira bağışlayacaksınız. Valla bağışın miktarı olmaz ama sizin niyette çok sevimli bir durum sezmedim ben. Yani sonuçta burada yardım gecesi. Önemli bir gece. Keşke o telefonu çevirirken biraz düşünseniz. İnsanların bu akşamki motivasyonunu bozmasanız olur mu öyle şeyler? İyi şeyler yapar mısınız hayatta böyle. Var mı iyilikleriniz? Mesela bu akşam bizim vaktimizi çalmayarak güzel bir iyilik yapabilirsiniz. Di mi? Sevaba girersiniz" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?

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Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? - Son Dakika Magazin


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