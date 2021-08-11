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Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı! - Son Dakika

Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı!

11.08.2021 16:15

Bu yıl Yetenek Sizsiniz Türkiye projesinde jüri değişikliği yapmak isteyen Acun Ilıcalı yıllardır jüri kadrosunda yer alması için teklif götürdüğü Meryem Uzerli'yi ikna etti. Uzerli'nin yeni sezonda Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin jüri kadrosunda olacağı ileri sürüldü. Ilıcalı'nın teklifine sıcak bakan Uzerli, net kararını diğer jüri üyelerini belli olduktan sonra verecek.

Ocak ayında ikinci kez anne olan ve uzun zamandır yurt dışında yaşayan Meryem Uzerli, ekranlara dönmek için hazırlıklara başladı. Gelen teklifleri değerlendirmeye başlayan oyuncunun yeni sezon için Acun Ilıcalı'yla anlaştığı konuşulmaya başlandı.

MERYEM, ACUN'UN TEKLİFİNE SICAK BAKIYOR

MedyaTava'da yer alan habere göre; Acun Ilıcalı, Muhteşem Yüzyıl'dan ayrıldıktan sonra 2014'ten beri çalışmak istediği Meryem Uzerli'yi sonunda ikna etti. Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen ikilinin prensip olarak anlaştığı ileri sürüldü. Uzun zamandır ekranda olmayan Uzerli, yeni sezonda Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin jüri kadrosunda olmaya sıcak baktı. Ancak oyuncu net kararını diğer jüri üyelerini gördükten sonra karar verecek.

Acun Ilıcalı, 2014'ten bu yana Yetenek Sizsiniz, Rising Star gibi programlarda jüri üyeliği önermiş ancak bir türlü ikna edememişti.

Herkes bunu iddiayı konuşuyor! Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin jüriliği için yıllardır ikna edemediği Meryem Uzerli ile anlaştı
Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı!

Yetenek Sizsiniz, Meryem Uzerli, Acun Ilıcalı, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı! - Son Dakika Magazin


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