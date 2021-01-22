Acun'un takımı Fortuna Sittard, kupada Nijmegen'e uzatmada 3-2 yeilerek elendi - Son Dakika

Acun'un takımı Fortuna Sittard, kupada Nijmegen'e uzatmada 3-2 yeilerek elendi

22.01.2021 00:08
Acun'un takımı Fortuna Sittard, kupada Nijmegen'e uzatmada 3-2 yeilerek elendi, System.String[]

Hollanda Ligi'nde oynadığı son 7 maçın 5'ini kazanarak çıkış yakalayan Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, kupada umduğunu bulamadı. Hollanda Kupası son 16 turunda NEC Nijmegen ile karşılaşan Sittard, rakibine normal süresi 1-1 biten maçın uzatmalarında 3-2 yenilerek kupaya veda etti.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Fortuna Sittard, NEC Nijmegen yenilerek Hollanda Kupası'ndan elendi.

Fortuna Sittard, 60. dakikada Zian Flemming ile 1-0 öne geçse de Nijmegen, bu gole 64. dakikada Rangelo Janga ile karşılık verdi ve nücadelenin 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Uzatma dakikalarında daha etkili olan NEC Nijmegen, 97. dakikada Jordy Bruijn (penaltı) ve 102. dakikada da Thomas Beekman ile skoru 3-1 yaptı. Zian Flemming'ın 103 dakikada attığı gol tur için yeterli olmadı ve Sittard müsabakadan 3-2 mağlup ayrılarak kupaya havlu attı.

LİGDE FIRTINA GİBİ ESİYOR

Bu sezon Hollanda Ligi'ne kötü başlayan Fortuna Sittard, son haftalarda ise ligde fırtına gibi esiyor. Teknik direktör değişikliği sonrası çıkışa geçen ve oynadığı son 7 maçta 5 galibiyet alan Acun Ilıcalı'nın takımı topladığı 19 puanla 17. haftanın sonunda 11. sırada yer alıyor.

Acun'un takımı Fortuna Sittard, kupada Nijmegen'e uzatmada 3-2 yeilerek elendi

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Son Dakika Spor Acun'un takımı Fortuna Sittard, kupada Nijmegen'e uzatmada 3-2 yeilerek elendi - Son Dakika Spor


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