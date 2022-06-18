Ada atları engellilerin rehabilitesinde kullanılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Ada atları engellilerin rehabilitesinde kullanılacak

18.06.2022 10:31
Ada atları engellilerin rehabilitesinde kullanılacak

ADALAR'daki faytonların yasaklanmasının ardından Avcılar İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü'nde tedavi ve rehabilite edilen 'Zeyna' ve 'Güllü' isimli iki at, şimdi engellilerin rehabilitasyonunda kullanılacak.

ADALAR'daki faytonların yasaklanmasının ardından Avcılar İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü'nde tedavi ve rehabilite edilen 'Zeyna' ve 'Güllü' isimli iki at, şimdi engellilerin rehabilitasyonunda kullanılacak. Kampüste engelli öğrenciler atlara bindirilerek, birlikte zaman geçirmeleri sağlandı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlisi Dr. İbrahim Kurban, faytonlardan kurtarılan atların, rehabilite edilerek hipaterapide kullanılmasının olumlu sonuçlarını gördüklerini belirterek "Engelli bireylerin psikolojik olarak özgüvenin arttırılması, kendilerini ifade edebilme gücünün gelişmesi, fizyolojik kazanımının arttırılmasına büyük yarar sağlıyor. Fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimi uzmanı ve pedagogdan oluşan bir ekiple, atların özelliklerini, engelli bireylere kazanımlarını anlatıyoruz. Bu imkanı sağlayan Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan'a, bize her zaman destek olan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Güven Kaşıkcı'ya ve eski müdürümüz Prof.Dr. Mehmet Can Gündüz'e teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.Dr. Kurban, projede 20 atın Veteriner Meslek Yüksek Okulu'na kazandırılması tamamlandığını belirterek, Zeyna ve Güllü isimli atların ise engelli bireylerin hizmetine hazır olduğunu ifade etti.


YORUMLAR
500
Thk, Anlaşma Sağlandığını Duyurdu: 4 Uçak Temmuz Ayı İtibariyle Aktif Olarak Yangın Söndürmede Kullanılacak Thk, Anlaşma Sağlandığını Duyurdu: 4 Uçak Temmuz Ayı İtibariyle Aktif Olarak Yangın Söndürmede Kullanılacak Avustralya'da İkonik Uçan Keseli Sincapları Yok Olmaktan Kurtarmak İçin Yüksek Teknolojili Yuva Kutuları Kullanılacak Avustralya'da İkonik Uçan Keseli Sincapları Yok Olmaktan Kurtarmak İçin Yüksek Teknolojili Yuva Kutuları Kullanılacak
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ada atları engellilerin rehabilitesinde kullanılacak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 11:04:51. #1.12#
SON DAKİKA: Ada atları engellilerin rehabilitesinde kullanılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement