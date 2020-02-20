Ada Budak, eskrimde Muğla'yı temsil edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Ada Budak, eskrimde Muğla'yı temsil edecek - Son Dakika Spor

Ada Budak, eskrimde Muğla'yı temsil edecek

7 saat önce

Fethiye'de düzenlenen şampiyonada Eskrim Genç Erkekler İl Birincisi olan lise öğrencisi Ada Budak, Muğla'yı Ankara'da düzenlenecek Türkiye şampiyonasında temsil edecek.

Ada Budak, eskrimde Muğla'yı temsil edecek, System.String[]

Fethiye'de düzenlenen şampiyonada Eskrim Genç Erkekler İl Birincisi olan lise öğrencisi Ada Budak, Muğla'yı Ankara'da düzenlenecek Türkiye şampiyonasında temsil edecek.


Ada Budak'ın eğitmeni Kazımhan Kıvrak, Fethiye'de elde edilen dereceden büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Ankara'da düzenlenecek şampiyonanın hazırlıklarını sürdürdüklerini anlatan Kıvrak, "Öğrencimizin oradan da iyi bir dereceyle döneceğini düşünüyoruz. Çalışmalarını sürdürüyor. Öğrencilerimizin spor aktivitelerine katılımından ve elde ettikleri derecelerden büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Ada'ya şimdiden başarılar diliyoruz" dedi. - MUĞLA

Fethiye, Ankara, Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:47 Kaynak: İHA
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