Ada'da ve Çizme'de start tarihi verildi!

Almanya Bundesliga'da maçlar yeniden başlarken, İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A'da da başlangıç tarihleri resmen açıklandı... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan İngiltere Premier Lig'de kulüpler, dün gerçekleşen toplantıda ligin 17 Haziran'da seyircisiz olarak başlaması konusunda fikir birliğine vardı. Ayrıca 4 lig maçının da şifresiz yayınlanacağı duyuruldu. İtalya'da da Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora Serie A'nın kaldığı yerden 20 Haziran tarihinde başlayacağını açıkladı.

VE KAMERALARIMIZ SOYUNMA ODASINDA!

'Yeni normalleşme süreci' yayıncılık anlamında bazı şeyleri değiştirmeye devam ediyor... Bundesliga'da sahadaki seslerin izleyiciye direkt ulaşması nedeniyle, İngiltere bu konuda önlem almayı planlıyor. Ceza gerektirebilecek söylemlerin TV'ye yansımasından endişe ediliyor. Yüksek sayıda abone kaybettiğini iddia eden yayıncı kuruluş da soyunma odasına kamera koyulması ve saha kenarından röportaj gibi değişiklikler için başvuru yaptı.

UÇAK MERDİVENİYLE TRİBÜNE

Bundesliga'da şampiyonluğa oynayan RB Leipzig, evinde Hertha Berlin ile 2-2 berabere kaldıkları maçta korona önlemleri kapsamında ilginç bir yönteme başvurdu. Yedek oyuncuların tribünde olması gerektiği kararı sonrasında tribün ile zemin arasında kolay bir geçmiş imkanı olmayan kulüp, çareyi uçaklara binişte kullanılan yürüyen merdivenlerde buldu. Havalimanından getirilen merdiven, ilginç görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

ROMANYA'DA TÜKÜRÜĞE 12 MAÇA KADAR CEZA

KOViD-19 nedeniyle ligler kendi futbola dönüş protokollerini hazırlarken, önümüzdeki günlerde ligi yeniden başlatmayı planlayan Romanya'da sert önlemler alındı. Futbolcuların maç esnasında tükürmesi durumunda ceza ile karşı karşıya kalacakları birçok ligde açıklanırken, bu konudaki en ağır yaptırımları Romanya Futbol Federasyonu getirdi. Buna göre; karşılaşma esnasında yere tüküren bir futbolcuya 12 maça kadar men cezasının verileceği ifade edildi.

YENİ MALATYA'DA 5 POZİTİF VAKA

Yeni Malatyaspor, 4'ü futbolcu 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Dün takıma bir kez daha test yapılırken testi pozitif sonuçlanan futbolcular ve personelin takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilince başlandığı ifade edildi. Malatya'da 22 Mayıs'ta da 1'i futbolcu 2 kişinin testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

SANAL TRİBÜN HAYATA GEÇTİ

Danimarka ekibi Aarhus, dün Randers maçında dev ekranlardan Zoom isimli program sayesinde taraftarları naklen maça taşıdı.

BELÇİKA'DA FİNAL 1 AĞUSTOS'TA

2019-20 futbol sezonu tescil edilen Belçika'da kupa finalinin 1 Ağustos'ta seyircisiz oynanmasına karar verildi. Belçika Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, kupa finalinin, lig şampiyonu ilan edilen Club Brugge ile Antwerp arasında başkent Brüksel'deki Kral Baudouin Stadyumu'nda 1 Ağustos'ta oynanacağı duyuruldu. Karşılaşma, seyircisiz oynanacak.

SON MODA ARABALI FUTBOL

Geçmişte yıllarda özellikle ABD'de popüler olan arabalı sinemalar yine revaçta. Sebebi ise koronavirüs nedeniyle statlara seyirci alınmaması. Çekya'da Sparta Prag'ın Victoria Plzen'i ağırladığı seyircisiz maçta stadın yanına dev bir ekran kuruldu. Çekiliş sonucu 300 taraftar arabalarıyla maçı dev ekrandan izlerken, içecek ve atıştırmalık da ikram edildi.