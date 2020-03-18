Ada'da yayıncı kuruluştan maçlar için son dakika açıklaması! 'Ücretsiz...' - Son Dakika
Son Dakika Spor Ada'da yayıncı kuruluştan maçlar için son dakika açıklaması! 'Ücretsiz...' - Son Dakika Spor

Ada'da yayıncı kuruluştan maçlar için son dakika açıklaması! 'Ücretsiz...'

6 saat önce

İngiltere'de Premier Lig'in yayıncı kuruluşu SkySports, erteleme sonrası maçları izleyemeyen müşterilerinin aboneliklerini geçici olarak dondurma kararı aldığını duyurdu.

Ada'da yayıncı kuruluştan maçlar için son dakika açıklaması! 'Ücretsiz...', System.String[]

İngiltere'de Premier Lig'in yayıncı kuruluşu SkySports, erteleme sonrası maçları izleyemeyen müşterilerinin aboneliklerini geçici olarak dondurma kararı aldığını duyurdu.


Corona virüs salgını sebebiyle ertelenen organizasyonlardan İngiltere Premier Ligi'nin ücretli maç yayın kanallarını satın alan taraftarlar için, "Liglerin devam etmesini bekliyorum ama spor aboneliklerinizi durdurmak isterseniz herhangi bir ücret ödemeniz gerekmez" bilgisini verdi.


Koronavirüs önlemleri sebebiyle askıya alınan liglerden İngiltere Premier Lig'de sezonun iptal kararı alınması halinde kulüpler ve yayıncı kuruluşlar arasında ciddi husumetlerin doğabileceği iddia ediliyor. Sky Sports ve BT Sport ile kulüpler arasında liglerin başlayamama kararı verilirse büyük bir ekonomik savaş çıkacağı konuşuluyor.


Sky Sports, İngiltere Ligleri ile birlikte İskoçya Premier Ligi, Rugby, Formula 1, kriket ve golf turnuvalarının da yayıncı kuruluşu.

İngiltere, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:22 

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